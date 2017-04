Home > Folha Universal

A Caravana da Cura dos Vícios chegou pela segunda vez a Moçambique. O evento, comandado pelo bispo Rogério Formigoni, aconteceu no dia 1º deste mês. O local escolhido para receber as mais de 20 mil pessoas que participaram da concentração foi o Pavilhão do Maxaquene, em Maputo, capital moçambicana. O evento foi transmitido por videoconferência para todo o país e visto por cerca de 20 mil pessoas.

Há aproximadamente três anos a Caravana vem passando por diversos países e, durante esse período, já resgatou milhares de vidas.

Em Moçambique não foi diferente. A luta dos voluntários da Universal é e sempre será constante para levar a cura a quem necessita. Foi o caso de Hortência, que há 20 anos sofria com o vício de comer carvão e areia. Descrente da vida, ela resolveu pedir ajuda. Após a oração, foi libertada.

Depois do momento de libertação, o bispo Formigoni orou por todos os presentes, determinando a cura e que, a partir daquele momento, houvesse alegria na vida das pessoas: “Senhor, muda a história dessas pessoas, traga à existência aquilo que não era visto, traga alegria, cura e que hoje terminem a dor e o desespero na vida dessas pessoas. Que hoje fique sabido neste lugar que o Senhor é Deus.” E todos juntos, a uma só voz, disseram: “Deus abençoe Moçambique.”

O Tratamento para a Cura dos Vícios acontece em todos os templos da Universal. Se você precisa de ajuda, acesse o portal universal.org, veja o endereço de uma Universal mais próxima de sua casa e informe-se sobre como você ou um familiar seu pode ser curado.