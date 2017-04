"Confessei ao meu marido que por 13 anos eu o traí, mas ele foi embora"

Home > Folha Universal

A aluna Marilene, do A Escola do Amor Responde, traiu o seu esposo durante muitos anos e agora vive um dilema. Ela diz estar arrependida e que o motivo de ter confessado a traição foi para tentar reconstruir seu casamento. O problema é que o marido, ao ouvir sua confissão, decidiu ir embora de casa. O que você faria no lugar dela a partir de agora? Confira o que o professor Renato Cardoso tem a dizer a respeito da dúvida da aluna.

Marilene – Confessei ao meu marido que durante 13 anos eu o traí. A reação dele não foi a melhor, pegou suas coisas e foi embora. Eu pedi perdão, disse que nunca iria traí-lo novamente. Estou muito arrependida, mas ele não me falou se me perdoaria ou não. Ele disse que estava com muita raiva de mim. Não sei o que fazer. Eu o amo demais e quero reconstruir meu casamento. Estou buscando a Deus e como eu o traí, precisava contar para ele. Não sei se fiz certo ou errado, mas quero Deus na minha vida.

Renato – Marilene, você tem que entender que seu marido está ferido. A atitude dele é completamente natural e compreensível. Ele acabou de saber que a esposa dele o traiu durante muitos anos e é um golpe muito duro do qual muitos não conseguem se recuperar. É por isso que antes de pensar em trair é preciso pensar nas prováveis consequências e uma delas é a perda da pessoa amada. Uma contradição que muita gente não consegue entender ou explicar é quando a pessoa diz que ama o companheiro e mesmo assim o trai. O problema é que isso tem acontecido com muitas pessoas. Elas têm sentimentos sinceros pelo cônjuge, mas estão sendo infiéis. E essa infidelidade acontece por causa dos problemas entre o casal e as falhas por não saberem lidar com as diversas situações que surgem na relação. São problemas e dificuldades que trazem oportunidades de traição e infidelidade, até mesmo para os que amam. A boa notícia, Marilene, é que o que a levou a confessar a traição para o seu marido foi o fato de que agora você quer se consertar com Deus em primeiro lugar. E, para tirar o peso de sua consciência, esse é o caminho. Nesse sentido, tenho certeza de que Deus vai honrar você, porque tudo isso partiu de uma fé. Você poderia ter escondido isso de seu marido e ter mantido esse assunto entre você e Deus, mas quis se limpar diante de seu companheiro. Por isso, tenho certeza de que essa fé que a moveu para se livrar desse peso vai lhe dar não só forças para lidar com esse momento difícil no casamento como também para orar e buscar pelo seu marido. O próprio Deus, que te tocou, vai tocar nele também. Se mantenha nessa fé. O que você pode fazer agora é se tornar a mulher que disse a ele que seria. Tornar-se uma mulher virtuosa, cheia de disposição para lutar e enaltecer a sua casa. Faça a sua parte e Deus fará a dEle.

