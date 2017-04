Como está o seu espírito?

Home > Reflexão

O maior problema na vida de muitas pessoas não é a luta que elas enfrentam na vida financeira, sentimental ou familiar, mas a situação atual de seu espírito:

"O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem pode suportar?" Provérbios 18.14

"... espírito abatido faz secar os ossos." Provérbios 17.22

Para aquele que mantém o seu espírito firme, ou seja, na fé, nenhuma circunstância exterior consegue lhe abater. Interiormente essa pessoa é inabalável. É comum, nos momentos de luta, ela recobrar ânimo lembrando que Deus é com ela e não há o que temer. A vitória é certa. Há confiança.

Já entre os que estão com o espírito enfermo ou abatido, os seus olhos só enxergam dificuldades e as suas palavras só expressam dúvidas, derrotas e fracassos. Isso faz com que o seu espírito acabe se afundando cada vez mais no abismo do desânimo e até mesmo contaminando aqueles que estão à sua volta.

Nas Sagradas Escrituras vemos exemplos de homens que tinham o espírito forte. Não importavam se o corpo ou a alma estavam abatidos. Davi chegou, diante de uma luta, a reclamar com a sua alma:

"Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu." Salmos 42.5

Ou seja, não importa o que estou vendo ou sentindo. Eu confio em Deus e creio que vou vencer.

Nesse espírito, Davi não temeu enfrentar um gigante que afrontava todo o seu exército. Não considerou o fato de não ter experiência em batalhas nem ser o menor de sua casa.

Outro exemplo é Gideão, que, sem condições humanas, enfrentou os seus inimigos mostrando a Deus a sua revolta.

São inúmeros casos, mas fica claro, em todos, que: Deus só desce na vida de alguém quando vê um espírito diferente, um espírito forte.

Para concluir: Como podemos mudar o nosso espírito? Como deixar de ter um espírito fraco, abatido e ter um espírito forte? O único que pode nos dar esse poder, essa fé e essa coragem é o Espírito Santo. Ele é a rocha em que o homem deve firmar a sua vida, para que, ainda que venha “o dia mal”, nada consiga nos abalar muito menos nos abater.

Compartilhe nas redes sociais.