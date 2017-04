Cura dos Vícios chega a Londres

Home > Internacional

O dia 14 de abril último, uma sexta-feira, ficou marcado na vida de milhares de ingleses como a data em que, finalmente, se libertaram do espírito do vício. Isso porque eles participaram do Tratamento Para a Cura dos Vícios, ministrado em Londres, capital inglesa, pelo bispo Rogério Formigoni.

Movidas pela vontade de conhecer a Palavra de Deus e se libertar do vício que atrapalha a própria vida ou a de alguém querido, aproximadamente 4 mil pessoas estiveram presentes, lotando não apenas o salão principal da Universal local, mas também o balcão superior, dois salões anexos e o estacionamento, onde foi instalado um telão para que todos pudessem acompanhar a reunião. O encontro também foi transmitido ao vivo para outras regiões do Reino Unido, alcançando cerca de 5 mil pessoas.

“Está me sufocando. Não é mais prazeroso”

Uma das pessoas que se propuseram a participar do Tratamento Para a Cura dos Vícios foi Debra Lewis, de Bournemouth, cidade localizada a cerca de 170 quilômetros de Londres. Durante a reunião, ela foi até o altar, onde contou a sua história ao bispo Formigoni e aos demais presentes.

“A erva, maconha, e a bebida caminham sempre juntas com a cocaína. E os cigarros também”, relatou ela, explicando o seu próprio vício.

Conforme Debra afirmou, o simples cheiro das drogas ou do álcool despertavam nela a vontade de consumir aquelas substâncias. Isso antes de participar do Tratamento. Após a oração do bispo Formigoni, porém, o sentimento despertado por aqueles odores já era outro.

“Dor de cabeça”, exclamou ela ao ser questionada sobre o que sentia perto da droga. “Está me sufocando. Não é mais prazeroso.”

“Tirou o espírito do vício, o vício vai embora”

Debra demonstrou ali que não era mais capaz de engolir álcool ou fumar cigarro ou maconha. De acordo com o bispo Formigoni, isso aconteceu porque, uma vez expulso o espírito do vício, o desejo de consumir as drogas se vai com ele.

“Você pode não ter o vício em cocaína. Não importa a substância, não importa. Tirou o espírito do vício, o vício vai embora”, explicou o bispo aos presentes. “Assim como sai o vício do cigarro, da maconha, da bebida, sai o da cocaína, sai de qualquer outra substância.”

Para que o dependente continue protegido contra o vício, porém, é necessário se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus, que veio ao mundo para trazer a Salvação aos homens. É utilizando a fé nEle que será possível a mudança definitiva de vida.

“Se você permanecer (com Jesus), a sua história vai mudar, a sua vida vai mudar. Se você entregar a sua vida a Jesus, Ele transforma a sua vida.”

