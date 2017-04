A sua fé está enferma?

Home > Notícias da Universal

A Palavra Amiga do bispo Edir Macedo desta última quarta-feira (19) – transmitida pela Rede Aleluia de rádio – foi dirigida, especialmente, às pessoas que têm vivido uma vida cheia de limitações, miséria, que têm estado em conflito entre dois pensamentos, com a mente repleta de dúvidas, sentindo-se abatidas, fracas, e atribuído a responsabilidade de toda essa frustração a terceiros. “O problema é que a sua fé tem estado enferma e, por conta disso, você tem fracassado”, afirmou o bispo.

Ele explicou que muitas pessoas têm perdido o fôlego da fé porque têm se deixado influenciar pelas dúvidas, pela malícia. Em vez de meditarem na Palavra de Deus, meditam na palavra de dúvida que foi semeada por alguém que já está caído, morto espiritualmente, e que foi usado pelo diabo para plantar essa semente do mal no coração delas.

A Bíblia diz que a árvore que não produz frutos bons deve ser cortada. Mas ela não cortou essa árvore do relacionamento dela, manteve-se chegada a uma árvore morta, e por isso a sua fé foi contaminada. “Essa árvore acabou contaminando a sua fé e você ficou fraco.”

Como saber se a sua fé está fraca? “Basta ver as suas atitudes”, ensinou o bispo. "Se depende da opinião de terceiros, por exemplo, para tomar uma decisão, isso mostra que a sua fé está fraca, debilitada. Você não está seguro do que Deus quer fazer, da vontade de Deus. Isso é sinal evidente de que sua fé está enferma.”

Muitas pessoas, por estarem com a fé enferma, tomaram decisões erradas, baseadas na emoção, não numa fé inteligente, e hoje estão gemendo.

O Senhor Jesus disse:

“Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar.” Lucas 14.28-30

Se ele começar, mas não conseguir terminar, essa torre será testemunha viva da fé fraca, cega, que ele aplicou naquela construção.

É isso que acontece com as pessoas que têm uma fé enferma: acabam sendo envergonhadas. “Só se vence Satanás por meio da fé viva no Senhor Jesus. Como enfrentar Satanás, enfrentar esse mundo com a fé enferma? Vai perder a batalha”, alertou o bispo.

Deus nos dá uma fé pura, límpida, consciente, inteligente. Essa fé tem a visão do que Ele quer que seja feito. Essa fé é inabalável.

Restauração

Muitos que estavam bem e hoje estão caídos começaram enfermos na fé. Não caíram da noite para o dia, foram caindo pouco a pouco, levaram anos para chegar a essa posição de caídos.

“Você que tem estado fraco na fé, débil, doente na fé, neste domingo, dia 23 de abril, em todos os templos da Universal, em todo o planeta, os pastores, bispos, auxiliares e obreiros estarão unidos numa só fé, num só espírito, num só coração, para tentar restaurar, restabelecer, a fé daqueles que estão com a fé enferma.”

Se você crê, venha e traga uma garrafa com água, na qual será colocada, gratuitamente, a "gota do milagre", uma gota de óleo ungido – o mesmo se repetirá por 7 domingos. Você vai usar essa água para restauração da sua saúde espiritual, da sua fé.

Participe.

(*) Texto baseado na Palavra Amiga do bispo Macedo