UNP comemora Páscoa distribuindo refeições em Madagascar

Na manhã do dia 17 de abril último, 68 voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) se reuniram na Penitenciária Antanimora, na província de Antananarivo, no sudeste de Madagascar (país que fica em uma ilha, na África), para realizar uma ação social com os detentos em comemoração à Páscoa.

Cerca de 1,2 mil pessoas foram beneficiadas com refeições. Arroz, feijão e carne compunham o cardápio, elaborado pelos próprios voluntários, que se encontraram na noite anterior para iniciar os preparativos.

Segundo o pastor Tsinjo Randria, responsável pela ação, todos os voluntários foram bem recebidos pela direção da instituição penal, que direcionou um funcionário do local para dar toda a assistência para que fosse feita a distribuição dos pratos.

Ao final do encontro, foi feita uma oração especial, com mensagens de fé e otimismo, aos detentos e à administração penitenciária. A oração também foi dirigida a todo o país.

Mais ajuda

No mesmo dia, voluntários do UNP estiveram na província de Mahajanga, ao Norte de Madagascar, para visitar os presos da penitenciária local e distribuir mais refeições em celebração à Páscoa.

O grupo, que foi coordenado pelo pastor Yancouba Sagna, chegou ao local por volta das 11h e distribuiu as refeições. Entre os detentos presentes estavam 42 mulheres – entre elas uma menor de idade – e 28 homens – todos menores (em Madagascar a maioridade penal é de 13 anos de idade).

Representantes da penitenciária agradeceram à Universal pela ação, destacando que esse tipo de movimento é muito importante, pois os presos ali sofrem muito.

