Casal de namorados é encontrado morto em hotel de luxo em São Paulo

O luxuoso hotel Maksoud Plaza, localizado na região da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, foi cenário de um crime brutal. A investigação apura se Luís Fernando Hauy Kafrune, de 19 anos, atirou em Kaena Novaes Maciel, de 18, e em seguida se matou.

No local, um dos quartos do hotel, a polícia encontrou cadernos com escritos, atribuídos ao casal, que mencionam o suicídio. “Sei que estou fazendo todos sofrerem, mas isso é necessário para que eu pare de sofrer. Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim”, dizia um dos trechos, além de “passos” de “como aproveitar a morte”.

Investigadores estão rastreando as redes sociais dos jovens e conversando com amigos e familiares para descobrir a motivação do crime. Acredita-se em um pacto de morte. O delegado Gilmar Pasquini Contrera, titular do 5º Distrito Policial (DP), investiga se há influência do “Jogo da Baleia Azul” – que instiga ao suicídio – ou da série “13 Reasons Why” (13 Razões porquê) – em que uma adolescente se mata – no ocorrido.

Pacto de vida

A humanidade, no geral, mas especialmente a juventude, tem sido bombardeada por modas divulgadas pela mídia. As pessoas se deixam levar pelo que a ficção oferece e acabam tendo como consequência a dor, o vazio e a morte, em muitos casos. Mas, enquanto este mundo oferece o pior, Deus oferece o pacto de vida, que nos beneficia em todos os aspectos.

“Se você deseja alcançar algo na sua vida, resolver um problema com alguém ou consigo mesmo e não tem conseguido, então só lhe resta fazer um pacto com Deus”, afirma o bispo Júlio Freitas.

Ele explica, porém, que antes é preciso desfazer o pacto com o mal, largando o que lhe afasta do Criador. Uma mentira? Um vício? Um adultério? Pensamentos e sentimentos malignos? O que quer que tenha lhe corrompido, deixe, volte-se para o caminho da fé e alcance os benefícios do Reino de Deus.

“A verdade é que Ele não precisa de nada de nós, apenas da nossa fé. Mas essa tem de ser sincera e verdadeira. Quebre o pacto com o mal, pois, você aceitaria dividir a sua esposa com outro homem?”

Participe das reuniões da Universal que acontecem às quartas-feiras e aos domingos e entenda mais sobre como ter um pacto com o Senhor. Clique aqui e veja o endereço da igreja mais próxima de sua casa.