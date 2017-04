Novos bispos consagrados em Alagoas e São Paulo

Home > Notícias da Universal

Mais dois bispos foram consagrados neste mês de abril na Universal.

Alagoas

No último dia 14, em Alagoas, o bispo Leandro Zangarini e a esposa dele, Patrícia Zangarini (foto ao lado), receberam a unção especial. O bispo Clodomir Santos foi quem realizou a cerimônia, na presença de mais de 20 mil pessoas.

“Nós vamos consagrar o pastor Zangarini a bispo porque nós cremos que o Espírito Santo se agradou das ofertas que, ao longo desses anos que ele tem servido e seguido ao Senhor Jesus, ele tem apresentado. Oferta do seu trabalho, oferta das suas orações, dos seus jejuns, da sua vida, tanto dele quanto da esposa, vivida na presença de Deus. E, além disso, ele atende o que a Palavra determina para o bispo”, disse o bispo Clodomir, citando a mensagem contida na Bíblia em 1Timóteo 3:

“Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar; Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento; Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia (Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus?); Não neófito, para que, ensoberbecendose, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, e no laço do diabo.”

Veja no vídeo abaixo o momento da consagração do bispo Zangarini:

São Paulo

Em São Paulo, o bispo Lázaro de Barros e a esposa dele, Andreia Vieira de Barros (foto ao lado), foram consagrados na primeira sexta-feira do mês de abril (7), no Templo de Salomão, localizado na Avenida Celso Garcia, 605, Brás, região central da capital.

O bispo Sergio Corrêa, responsável pelos obreiros voluntários da Universal no Brasil, foi quem derramou o óleo sobre a cabeça do novo bispo da Universal.

Com cerca de 25 anos de Obra e mais de 20 anos de casado, o bispo Lázaro já passou por diversos lugares do Brasil, como Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, Tocantins, Amapá, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Também passou por países como África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Lesotho, Swaziland e Uganda.

“É um momento marcante na vida do servo de Deus. Temos a mesma alegria que Davi teve quando foi ungido e escolhido por Deus. Temos a certeza e a confirmação de que Ele tem se agradado da oferta de sacrifício que apresentamos ao longo desses anos. Pela misericórdia, a consagração que recebemos representa uma autoridade a mais do nosso Senhor para representarmos a Sua Igreja, entrarmos no inferno e arrancarmos as almas que têm sido brutalmente violentadas e arrastadas pelo diabo”, afirmou o novo bispo, acrescentando:

“É uma unção dada por Deus para que possamos servi-Lo mais, e mostrarmos a glória dEle neste mundo. Deus concede a unção contando com a fidelidade, entrega e dedicação total do Seu servo, esperando que o mesmo carregue dentro de si o amor, a consideração, o respeito, o zelo pela Obra e uma sede maior no ganho de almas.”

