Há sinais no namoro que sugerem futura infidelidade no casamento

A sua namorada tem o hábito de mentir e esconder coisas de você, mas como você a ama, releva. Afinal, são coisas insignificantes. Por que isso afetaria o relacionamento?

O seu namorado é lindo, gentil, um verdadeiro “doce de coco”. Mas tem um histórico de traições. Não só uma vez, mas várias. Mas não tem problema, você acredita piamente que com você será diferente.

É aqui que a luz vermelha acende e a sirene começa a tocar, mas parece que as pessoas preferem ignorar esses e outros sinais em detrimento dos sentimentos.

Não dar atenção aos alertas durante o namoro pode ter como resultado muita frustração, tristeza e uma separação inevitável. Então, fique atento à nossa lista abaixo, que apresenta alguns sinais que indicam que, se continuar com essa pessoa, pode ser alvo da traição no casamento:

Histórico de traições

É um erro achar que com você será diferente. Se ele ou ela foi capaz de ser infiel tantas vezes, não será você que vai mudá-lo (a). As pessoas só mudam quando decidem ser diferentes, e não porque alguém insiste em transformá-las.

"Alguns perfis não se transformam numa relação amorosa. Superestimar o próprio poder, achando que será possível pôr o outro na linha, é um erro", afirmou a psicanalista Dora Tognolli, da SBP-SP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo), em entrevista ao UOL. Ela ainda explicou que há uma fantasia de regeneração do outro, que raramente dá certo.

Mentiras

Esse item está diretamente relacionado ao primeiro. Quem trai mente, e quem mente é um potencial infiel, já que para esconder uma traição é necessário inventar cada vez mais e mais mentiras.

Egocentrismo

O egocêntrico não considera os sentimentos do outro e não se importa em satisfazer os próprios desejos e vontades, ainda que para isso tenha que ferir o seu companheiro.

Influenciável

Se ele ou ela tem amizades que curtem e incentivam a traição, pode se render às más influências mais cedo ou mais tarde. Aqui vale considerar o ditado “diga-me com quem andas e direi que és”.

Se você percebe algum desses pontos negativos no parceiro, é melhor sentir a dor do término do que a dor da traição. Pense nisso.

Esses são alguns sinais, mas é claro que há outros, por isso você deve manter os seus olhos bem abertos para identificar atitudes, do presente e do passado, que são um sinal de que o casamento pode trazer surpresas desagradáveis.

“Você não pode ser ingênuo nem deixar que o seu coração cegue os seus olhos. Fique atento aos menores sinais estranhos, não tolere pessoas assim”, explica o escritor Renato Cardoso, autor de “Namoro Blindado”. “Nós somos responsáveis por nossas escolhas. O que Deus nos dá é inteligência para identificar quem é adequado e quem não é para um relacionamento amoroso”, completa.

Quer aprender mais sobre como ter o amor inteligente?