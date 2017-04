É possível tornar o relacionamento mais forte após uma traição?

Home > Vida a Dois

Os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, que estão casados desde 2010, formam hoje um dos casais famosos mais admirados. Jovens, bonitos, ricos, realizados e felizes na vida amorosa.

Mas nem sempre foi assim. Em 2012, após uma traição da parte de Bruno, o relacionamento entrou em crise, que culminou na separação do casal.

Foram 2 meses separados, período em que os dois aproveitaram para reavaliar atitudes, comportamentos e, principalmente, a importância do relacionamento para ambos, e se estavam dispostos a recomeçar e lutar para que aquela união desse certo. Feito os devidos ajustes, eles reataram e lá se vão 7 anos de um casamento sólido e feliz.

Mas tudo isso só foi possível porque eles tomaram decisões baseadas na razão, e não na emoção.

A atriz falou, sobre esse período turbulento da vida do casal, recentemente, em seu canal do YouTube, ao responder uma pergunta de um seguidor.

Ela foi questionada se havia se tornado uma mulher melhor após a separação e, embora surpresa com a pergunta, pois, segundo ela, as pessoas normalmente não têm coragem de perguntar sobre esse assunto, Giovana respondeu com sinceridade e demonstrando muita maturidade: “Eu me tornei uma mulher muito mais forte depois da separação. Esse período que ficamos distantes foi muito importante para o que a gente se tornou hoje. Eu, como mulher, o Bruno, como homem, e nós, como casal.”

O que fez a diferença na vida do casal foi a forma que agiram passado o choque emocional. Eles não ficaram alimentando mágoas e ressentimentos, tampouco ficaram procurando o culpado ou trocando acusações. Em vez disso, usaram uma ferramenta realmente eficaz: o diálogo.

Ao analisarmos a história de Bruno e Giovanna e a forma como eles lidaram com a situação, é possível observar que as atitudes e decisões que eles tomaram vêm ao encontro dos conselhos que Renato Cardoso dá em seu blog, sobre como reagir diante de uma traição.

Segundo Renato, seguir 5 passos é imprescindível para superar a traição e reconstruir a vida amorosa:

1 - Não tome nenhuma decisão drástica logo após descobrir uma traição: As suas emoções estão à flor da pele e poderão fazer com que você tome atitudes das quais você se arrependerá mais tarde. Raiva, ódio, desejo de vingança e outras dores emocionais são péssimos ingredientes para tomar decisões. Espere que o furacão emocional passe. E, pode ter certeza, ele vai passar.

2 - Avalie racionalmente tudo o que aconteceu: Depois de se recuperar do choque emocional, avalie quais circunstâncias contribuíram para a traição e o que pode ser aprendido do episódio. O seu parceiro foi fraco, vítima das circunstâncias e da própria fraqueza humana, ou foi puramente mau caráter?

3 - Decida se vai dar uma chance ao seu parceiro ou se vai se separar, mesmo que temporariamente: Muitas vezes, como aconteceu com a Giovanna e o Bruno, a separação temporária é necessária para fazer os devidos ajustes, e para que novas condições sejam cumpridas. Pese bem a situação. Se for o caso, peça o conselho imparcial de alguém que você respeita, para lhe ajudar a ver a situação de outros pontos de vista.

4 - Se decidir recomeçar, não deixe dúvidas sobre as condições: Atitudes e comportamentos terão de mudar, provavelmente, de ambas as partes. O que vocês terão de fazer diferente? E o que você fará se a situação não mudar? Tenha um plano B, mas uma vez concordando com as condições, atuem nelas e deixem o passado.

5 - Recomeçar a relação é opcional, mas perdoar é incondicional: Encontre forças para perdoar, para não ficar refém do que aconteceu.

Para aprender mais sobre como construir um relacionamento saudável e feliz, participe, todas as quintas-feiras, da Terapia do Amor, no Templo de Salomão ou em uma Universal mais próxima de sua casa. Consulte aqui os endereços.