Casamento dentro de presídio em Moçambique

Todos sabemos que o dia do casamento é uma das datas mais importantes na vida de um casal. A correria para que tudo dê certo dura até o momento do sim.

Por isso, muitos não medem esforços para que seja um dia realmente inesquecível. E foi exatamente o que fizeram voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) de Moçambique para que detentas do Estabelecimento Penitenciário Especial de Ndlavela para Mulheres, na Província de Maputo, capital moçambicana, vivessem esse dia inesquecível.

Dois casais puderam realizar o sonho de se unir conforme diz a Palavra de Deus: “Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem.” Mateus 19.6

A cerimônia foi realizada no último dia 7 de abril, pelo bispo Luiz Moraes, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal em Moçambique, e contou com a participação de mais de 400 pessoas. Foi o primeiro casamento dentro de um presidio no país.

“Os cárceres não são suficientes para impedir que a Palavra de Deus alcance quem está preso. Esse foi o meio usado para demonstrar o real valor daquelas mulheres encarceradas e levar a todos os presentes a esperança de um recomeço, alicerçado nos mandamentos Divinos”, disse o bispo.

