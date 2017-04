UNP promove café da manhã para servidores de centro de detenção em São Paulo

Home > Ação Social

O trabalho do grupo Universal nos Presídios (UNP), liderado pelo bispo Eduardo Guilherme em todo o Brasil, tem realizado movimentos sociais e espirituais em quase todas as unidades prisionais do País.

Os voluntários estão sempre em algum presídio, levando uma palavra de fé e evangelizando, não apenas os reclusos, mas também os familiares deles em dias de visitação.

A direção, os funcionários e toda a parte operacional dos presídios também não são esquecidos, tanto que, recentemente, o UNP esteve no Centro de Detenção Provisória (CDP) III (foto abaixo), localizado no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista, realizando um café da manhã a todos os servidores do local, bem como uma sessão simultânea de cinema para os mais de 1,8 mil presos do complexo, distribuídos em 4 setores.

Além disso, foram entregues inúmeros exemplares da Bíblia Sagrada aos funcionários e, aos reclusos, o livro “A mente de um viciado e os 5 passos para a cura”, de autoria do bispo Rogério Formigoni, doados por membros da Universal.

Caso queira mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo UNP, acesse e curta a página oficial do grupo no Facebook.

O UNP também atua em diversos presídios femininos, sob a coordenação de Luciene Almeida. Conheça mais a respeito clicando aqui.

Para outros detalhes sobre o grupo na sua cidade ou sobre como participar como voluntário, procure a Universal mais perto da sua casa e se informe.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)

