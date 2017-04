Home > Notícias da Universal

Mais de 40 mil pessoas de todo o estado de Santa Catarina, região Sul do Brasil, se reuniram no dia 14 de abril último, feriado de Sexta-feira Santa, no encontro chamado “Santa Catarina ao pé da cruz”.

A passarela do samba Nego Quirido, em Florianópolis, capital do estado, ficou tomada por pessoas vindas em caravanas de diversas cidades vizinhas, como Criciúma, Joinville e Blumenau. Milhares de pessoas, movidas pela fé, estavam reunidas ali para pedir bênçãos, clamar pelos familiares e também agradecer.

É importante lembrar às pessoas que Jesus se sacrificou por cada um, portanto, o homem não deve aceitar, por exemplo, conviver com doenças e problemas familiares. “Quem crê que Jesus veio morrer por nós vai ver os benefícios disso e vai aprender a fé viva, a fé que traz resultado”, afirmou o bispo Celso Junior, responsável pelo trabalho evangelístico em Santa Catarina, antes do evento.

Ao pé da cruz

Os pedidos das pessoas – em busca de transformação, cura, milagre e restauração – foram deixados ao pé da cruz, e os nomes dos familiares delas, para o clamor. Uma mensagem especial foi dirigida aos presentes, a fim de que, tomando como base a Palavra de Deus, pudessem alcançar a mudança e a transformação que tanto almejavam.

“Se pedirdes alguma coisa em Meu nome, Eu o farei. Se Me amais, guardai os Meus mandamentos. E Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.” João 14.14-16

“Talvez você esteja preocupado com as contas que você vai pagar amanhã, com a casa que você sonha em comprar ou com o casamento. Isso é ótimo, excelente. Jesus diz ‘pedirdes’, a gente pode pedir, a gente tem que lutar. Mas, o que você não pode deixar para trás é a Salvação da sua alma”, disse o bispo com base na passagem bíblica citada acima.

O milagre da cura pela fé

Diante da cruz, o bispo e pastores de todo o estado se uniram na fé para clamar em favor de todas as pessoas que necessitavam de um milagre. Oraram por perdão e livramento, e pela felicidade e união dentro dos lares.

Muitas pessoas, nesse momento, foram curadas e puderam dar o seu testemunho ao vivo.

Transformação e libertação

O bispo Celso Junior abençoou cada família ali representada por pelo menos um familiar e orou para que a casa de todos os presentes se tornasse um pedaço do céu e se libertasse de todo o mal. O objetivo maior foi alcançado, pois muitas pessoas chegaram aflitas e desesperadas e foram curadas, libertas e saíram transformadas.

Quem participou do encontro também recebeu uma rosa vermelha, a rosa de Saron, aliança que transforma a vida pela fé e que representa a fé em Jesus e a Sua vitória sobre a morte.

Se você sofre com algum tipo de problema ou doença, encontre uma Universal mais perto de sua casa e participe das reuniões de Libertação, que acontecem todas as sextas-feiras. Você também pode procurar ajuda agora mesmo acessando o Pastor Online, à disposição 24 horas por dia.