Você sabe o que Pedro encontrou no sepulcro de Jesus?

Quando Pedro esteve no túmulo em que Jesus havia sido sepultado, o corpo do Mestre não estava lá, mas o apóstolo encontrou vários objetos no local. A Bíblia revela em detalhes o que havia no sepulcro, e não sem um motivo, mas porque aqueles objetos têm um significado muito relevante. Leia:

“Chegou, pois, Simão Pedro, que O seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, E que o lenço, que tinha estado sobre a Sua cabeça, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte.” João 20.6,7

O bispo Júlio Freitas, explica que – naquele tempo e também agora, em algumas regiões – é muito significativa a forma como a pessoa deixa o seu lenço ou o seu guardanapo:

“Quando a pessoa deixa o guardanapo de qualquer forma, então é porque já não pretende voltar ou já terminou. E se ela deixar em cima do prato, aí então é que se trata de uma ofensa superior, pois é como se estivesse a dizer: ‘Eu não gostei de nada e não pretendo voltar aqui nunca mais.’”

O lenço do Senhor Jesus, entretanto, não estava junto aos lençóis, no chão, ou jogado em qualquer lugar, mas cuidadosamente guardado à parte. Após ressuscitar, Ele dedicou atenção especial àquele objeto, mesmo tendo uma missão tão importante quanto mostrar aos homens que as profecias haviam se cumprido.

“Quando você deixa dobrado, do lado do copo, ou do lado do prato, é o sinal expresso de que você irá voltar.” E foi essa a mensagem que o Senhor Jesus dedicou aos Seus discípulos.

“O Senhor Jesus deixou um sinal claro e direto aos Seus seguidores, com aquele lenço dobrado, e esse significa: ‘EU VOU VOLTAR! VOU VOLTAR PARA LHE BUSCAR’, pois foi essa a Sua Promessa”, afirma o bispo Júlio.

