Leia a Bíblia em 1 ano - 108º dia

“O Meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Levítico 22

1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo:

2. Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor.

3. Dize-lhes: Todo o homem, que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor.

4. Ninguém da descendência de Arão, que for leproso, ou tiver fluxo, comerá das coisas santas, até que seja limpo; como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair sêmen da cópula,

5. Ou qualquer que tocar a algum réptil, pelo qual se fez imundo, ou a algum homem, pelo qual se fez imundo, segundo toda a sua imundícia;

6. O homem que o tocar será imundo até à tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água.

7. E havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas; porque este é o seu pão.

8. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para que não se contamine com ele. Eu sou o Senhor.

9. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado, e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico.

10. Também nenhum estranho comerá das coisas santas; nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá das coisas santas.

11. Mas quando o sacerdote comprar alguma pessoa com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e os nascidos na sua casa, estes comerão do seu pão.

12. E, quando a filha do sacerdote se casar com homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas.

13. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada, e não tiver filho, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá; mas nenhum estranho comerá dele.

14. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará uma quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa santa.

15. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor,

16. Nem os farão levar a iniqüidade da culpa, comendo as suas coisas santas; pois eu sou o Senhor que as santifico.

17. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:

18. Fala a Arão, e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Qualquer que, da casa de Israel, ou dos estrangeiros em Israel, oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias, que oferecem ao Senhor em holocausto,

19. Segundo a sua vontade, oferecerá macho sem defeito, ou dos bois, ou dos cordeiros, ou das cabras.

20. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita em vosso favor.

21. E, quando alguém oferecer sacrifício ou das ovelhas um voto, ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito; nenhum defeito haverá nele.

22. O cego, ou quebrado, ou aleijado, o verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impigens, estes não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar.

23. Porém boi, ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito.

24. O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor; não fareis isto na vossa terra.

25. Também da mão do estrangeiro nenhum alimento oferecereis ao vosso Deus, de todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas; defeito nelas há; não serão aceitas em vosso favor.

26. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:

27. Quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, sete dias estará debaixo de sua mãe; depois, desde o oitavo dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor.

28. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis no mesmo dia.

29. E, quando oferecerdes sacrifícios de louvores ao Senhor, o oferecereis da vossa vontade.

30. No mesmo dia se comerá; dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor.

31. Por isso guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor.

32. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico;

33. Que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor.

Salmos 28

1. A Ti clamarei, ó Senhor, Rocha minha; não emudeças para comigo; não aconteça, calando-te tu para comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo.

2. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o teu santo oráculo.

3. Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniqüidade; que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações.

4. Dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços; dálhes conforme a obra das suas mãos; torna-lhes a sua recompensa.

5. Porquanto não atentam às obras do Senhor, nem à obra das suas mãos; pois que ele os derrubará e não os reedificará.

6. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas.

7. O Senhor é a minha força e o meu escudo; nele confiou o meu coração, e fui socorrido; assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei.

8. O Senhor é a força do seu povo; também é a força salvadora do seu ungido.

9. Salva o teu povo, e abençoa a tua herança; e apascenta-os e exalta-os para sempre.

Salmos 29

1. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força.

2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade.

3. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas; o Deus da glória troveja; o Senhor está sobre as muitas águas.

4. A voz do Senhor é poderosa; a voz do Senhor é cheia de majestade.

5. A voz do Senhor quebra os cedros; sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano.

6. Ele os faz saltar como um bezerro; ao Líbano e Siriom, como filhotes de bois selvagens.

7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo.

8. A voz do Senhor faz tremer o deserto; o Senhor faz tremer o deserto de Cades.

9. A voz do Senhor faz parir as cervas, e descobre as brenhas; e no seu templo cada um fala da sua glória.

10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio; o Senhor se assenta como Rei, perpetuamente.

11. O Senhor dará força ao seu povo; o Senhor abençoará o seu povo com paz.

Eclesiastes 5

1. Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus; porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal.

2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus; porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra; assim sejam poucas as tuas palavras.

3. Porque, da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras.

4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo; porque não se agrada de tolos; o que votares, paga-o.

5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires.

6. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo q ue foi erro; por que razão se iraria Deus contra a tua voz, e destruiria a obra das tuas mãos?

7. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras; mas tu teme a Deus.

8. Se vires em alguma província opressão do pobre, e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento; pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia; e há mais altos do que eles.

9. O proveito da terra é para todos; até o rei se serve do campo.

10. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará; e quem amar a abundância nunca se fartará da renda; também isto é vaidade.

11. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem; que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os ver com os seus olhos?

12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco quer muito; mas a fartura do rico não o deixa dormir.

13. Há um grave mal que vi debaixo do sol, e atrai enfermidades: as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano;

14. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má ventura, e havendo algum filho nada lhe fica na sua mão.

15. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio; e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão.

16. Assim que também isto é um grave mal que, justamente como veio, assim há de ir; e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento,

17. E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidade, e furor?

18. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção.

19. E a todo o homem, a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus.

20. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida; porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração.

