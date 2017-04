Impactado pelo trabalho do UNP, diretor de presídio decide se batizar nas águas

Home > Ação Social

O trabalho que o grupo Universal nos Presídios (UNP) realiza em todo o Brasil tem ­alcançado milhares de pessoas dentro e fora das prisões. No estado de Goiás, por exemplo, somente neste mês de abril mais de 180 presos decidiram entregar as suas vidas a Deus, se batizando nas águas.

E a decisão de abandonar a velha criatura – cheia de erros e atitudes contrárias à Palavra de Deus – para se tornar um novo ser também foi tomada por Paulo Ventura (foto acima), diretor da Casa de Prisão Provisória (CPP) do município de Aparecida de Goiânia.

Ele se batizou nas águas e, no dia da cerimônia, afirmou que, nos últimos tempos, vinha sentindo essa vontade, especialmente por tudo o que vê e acompanha da Universal dentro dos presídios.

Ventura fez questão de enfatizar que a Igreja é bastante presente nas unidades prisionais de Goiás - cuja coordenação do trabalho é do bispo Manoel Gonzalez (foto acima) -, assim como no complexo em que atua, o que chamou sua atenção e o motivou a tomar essa importante decisão.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP) de Goiás