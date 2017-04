Ela venceu a depressão e se tornou a Mulher Global 2017

Home > Histórias de Vida

A apresentadora de tevê britânica Christoulla Boodram recebeu, no último dia 25 de março, o “Global Woman Award 2017” (Prêmio da Mulher Global).

Chrissy B, como é publicamente conhecida, apresenta o programa “Chrissy B Show” – o único programa da tevê britânica dedicado à saúde mental e ao bem-estar. O talk show utiliza histórias reais para inspirar e motivar as pessoas a alcançarem os seus sonhos, além de oferecer aconselhamento de profissionais com dicas de saúde, fitness, nutrição e muito mais.

Mas não é por acaso que o programa aborda esses temas. A apresentadora sofreu durante anos vítima da depressão e da síndrome do pânico, e hoje, completamente recuperada, utiliza o programa para orientar e ajudar outras pessoas com o seu exemplo de superação.

De Londres, capital inglesa, Chrissy, hoje com 43 anos, nasceu em um lar estruturado, com pais amorosos e financeiramente estabilizados. Tinha à sua disposição tudo o que uma criança precisa para ser feliz. Mas não era. Algo dentro dela não estava bem.

“Muitas pessoas desenvolvem problemas por causa de algum tipo de trauma que passaram. Mas eu tinha tudo, uma grande família, uma casa agradável, estabilidade financeira, uma boa educação – não havia nenhuma razão aparente para eu ter esse tipo de problema.”

Chrissy era uma criança muito quieta e gostava de ficar só. Ao contrário da irmã, que era engraçada e extrovertida. Tornou-se uma adolescente tímida e insegura e, aos 16 anos, desenvolveu uma fobia da morte. Foi quando teve o primeiro ataque de pânico. “Nunca me esquecerei do meu primeiro ataque de pânico. Eu tremia incontrolavelmente e gritava pela minha vida”, recorda-se.

Os pais de Chrissy tentaram ajudá-la de todas as maneiras possíveis. Levaram-na a especialistas, mas, por ser muito jovem, os médicos optaram por não fazer uso de antidepressivos durante o tratamento e a encaminharam para terapia. Contudo, as sessões de aconselhamento não surtiam nenhum efeito para Chrissy, que logo deu um jeito de abandonar o tratamento.

Numa busca constante pela felicidade, ela tentou de tudo: clubes para diversão, religião, velas, incenso, espiritismo, mas nada era capaz de aliviar a dor que sentia na alma. Por fim, mergulhou numa infinidade de atividades físicas, fazia treinamentos pesados diariamente e conquistou uma ótima forma física, contudo, no seu interior continuava a mesma pessoa deprimida e insegura.

O fundo de poço e a cura

O pior momento da vida dela foi quando sofreu uma terrível crise de pânico e correu para os braços do pai, que, sentindo-se impotente diante do estado da filha, fez um desabafo que a deixou sem chão: "Eu não sei mais o que fazer. Não sei como ajudá-la.”

O desespero e a tristeza do pai e ouvir da boca dele que não sabia como ajudá-la, fez com que Chrissy se sentisse ainda mais desprotegida. “Se o meu próprio pai, que sempre tinha o melhor conselho, que sempre soube o que fazer e sempre me protegera, não sabia o que fazer, então eu estava condenada.”

Na tentativa de amenizar a dor da família, Chrissy começou a se distanciar deles.

“Eu não queria mais lhes causar dor.”Até que ingressou na universidade.

Lá, conheceu Michael, hoje seu esposo. A princípio eram apenas amigos, alguns anos depois, começaram a namorar. Entretanto, o relacionamento tornou-se obsessivo e agressivo. As agressões eram verbais e físicas também. Apesar disso, foram viver juntos e as brigas se intensificaram ainda mais. Brigavam e depois choravam nos braços um do outro. “Não entendíamos a razão de magoarmos tanto um ao outro.”

Depois de 7 anos vivendo o inferno da depressão e das crises de pânico e, para piorar, num relacionamento conturbado, ela finalmente vislumbrou uma saída para o seu sofrimento ao se deparar com uma Universal, em Brixton (distrito de Londres). Apesar de nunca ter se interessado em ir a uma igreja, algo naquele lugar chamou atenção dela. “Aquele lugar era diferente. Entrei na Universal, em Brixton, pela primeira vez ainda tremendo de um ataque de pânico na noite anterior. Fui muito bem recebida e me senti em casa imediatamente. Honestamente, eu não sei onde estaria hoje se não fosse pelo carinho, paciência e perseverança dos voluntários da Universal. Comecei a frequentar regularmente e, por meio da ajuda prática e espiritual, a minha vida deu uma reviravolta. Inacreditavelmente, desde a primeira visita, nunca mais tive ataques de pânico.”

Chrissy finalmente estava livre da depressão, teve a sua autoconfiança e autoestima recuperada e a vida amorosa foi transformada. “Eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz e bem-sucedida. E eu fiz da minha vida a missão de passar isso para os outros.”

O “Global Woman Award”

Antes de mais nada é preciso entender o que é a Global Woman: trata-se de uma revista de publicação mensal destinada às mulheres do mundo inteiro, que tem como objetivo levar histórias inspiradoras a fim de motivá-las e incentivá-las a grandes aspirações e realizações.

Com o objetivo de apresentar mulheres valentes e inspiradoras que merecem ser reconhecidas e que com suas histórias irão inspirar muitas outras, anualmente a revista realiza uma cerimônia para premiar as melhores histórias publicadas ao longo do ano.

A de Chrissy B foi uma das que foram publicadas em 2016 e foi selecionada, juntamente com a de mais 34 mulheres, para concorrer ao prêmio. A votação foi submetida ao público, que escolheu a história da apresentadora. Neste ano, a premiação aconteceu em Londres.

“Eu sou a prova viva de que, com Deus e usando a fé, você pode vencer completamente a depressão e não só ter uma vida normal, mas também ser um exemplo para os outros. Nos momentos mais sombrios da minha vida, nunca imaginei que estaria onde estou hoje. Com fé, nada é impossível.”

Se você ou um ente querido seu sofre com a depressão ou com um problema espiritual, participe, todas as sextas-feiras, das reuniões de Libertação, no Templo de Salomão ou em uma Universal mais perto de você. Consulte os endereços clicando aqui.

(*) Colaborou Rosangela Gozi