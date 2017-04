Diadema e Cidade Ademar recebem a "Caravana dos Milagres"

Home > Notícias da Universal

Ter um encontro com Deus significa encontrar a Salvação. E para que isso aconteça é necessário ter vontade de mudar, se sacrificar e aprender a usar a fé com sabedoria para enfrentar e vencer qualquer obstáculo.

Como instrumento para fortalecer essa fé e impedir que problemas e sofrimentos se tornem maiores, a "Caravana dos Milagres" vem sendo realizada em diversos locais de São Paulo. Recentemente, Diadema — município do ABC Paulista — e Cidade Ademar – bairro da zona sul da capital – receberam o encontro especial.

Diadema

Cerca de 3 mil estiveram presentes na caravana em Diadema, no dia 11 de abril último. O encontro contou com a presença do bispo Júlio Freitas, que falou sobre estarmos preparados para tudo na vida, inclusive a morte. Ele destacou que, para isso, é preciso sair de cima do muro, colocando-se à disposição para servir a Deus da melhor maneira possível. Assim teremos uma vida abençoada, sem medo de nada e de ninguém.

O bispo Jorge Vieira, responsável pelo trabalho evangelístico em Diadema, acompanhou a caravana e reiterou que foi uma noite de muitas bênçãos. “Receber a caravana aqui foi de suma importância para todos nós. As pessoas tiveram um verdadeiro encontro com Deus. Elas entregaram as suas vidas no Altar e muitas famílias foram restauradas.”

Cura pela fé

Voluntária do grupo Força Jovem Universal, a jovem empreendedora Erika Andrade dos Santos (foto ao lado), de 20 anos, contou como, há pouco mais de 1 ano, obteve a bênção da cura pela fé. Em janeiro de 2016, ela foi diagnosticada com diabetes e passou a tomar remédios para controlar a doença, mas não se sentia satisfeita com a situação.

“Eu não aceitei essa condição e comecei a usar a minha fé. Participei da corrente de cura e, depois de realizar os propósitos de fé e obediência, tive a certeza de que já estava curada, pois os sintomas foram aos poucos desaparecendo. Três meses após o diagnóstico, fiz um novo exame e eu estava curada. Por isso, digo que, por mais que a situação seja difícil, não desista, continue crendo até o fim, porque a fé é a convicção daquilo que esperamos”, relatou Erika.

Cidade Ademar

Mais de 1,5 mil pessoas compareceram ao evento em Cidade Ademar, no dia 28 de março último. O bispo Júlio Freitas também ministrou o encontro lá e explicou que a diferença entre a fé religiosa e a fé viva está na Palavra, que nos orienta a ter um verdadeiro encontro com Deus e a certeza da Salvação. O bispo orientou a todos os presentes que devemos sempre seguir até o fim do que nos foi proposto.

Para o pastor Marcio Borges, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal em Cidade Ademar, o objetivo do encontro foi alcançado. “Foi um dos dias mais importantes desde a nossa inauguração. Um dia de avivamento espiritual e transformação. Todos saíram diferentes do que quando entraram. Foi uma noite de resposta completa e de aprendizagem de como viver uma fé pura e verdadeira”, disse.

Fortalecimento e cura espiritual

A caravana fortaleceu os fiéis, obreiros e voluntários na luta contra os problemas e em busca da cura espiritual. A assistente financeira Fernanda Oliveira, de 36 anos, é obreira da igreja de Cidade Ademar e contou como foi para ela participar da "Caravana dos Milagres".

“A reunião com o bispo Júlio Freitas foi gratificante para mim. Fui renovada na presença de Deus e passei a olhar as almas de forma diferente, com mais zelo e cuidado do que antes, pois notei o quanto é importante dar atenção às pessoas que chegam aflitas, precisando de ajuda. Comecei a clamar por cada um da minha família com mais intensidade e a tratar as pessoas que tenho atendido da forma como eu gostaria que me tratassem. Algo em mim mudou para melhor, os meus olhos se abriram, foi uma bênção. Percebi que é só estarmos atentos que Deus nos mostra o que precisamos ver para nos fortalecer e servi-Lo ainda melhor”, afirmou.

