Caravana do desmanche espiritual chega a Alagoas

Na última sexta-feira (14), feriado nacional, a “Caravana do desmanche espiritual” visitou a Universal de Maceió, capital de Alagoas. A concentração de fé reuniu mais de 20 mil pessoas e foi comandada pelo bispo Clodomir Santos.

Assim como em todos os estados por que a caravana já passou, pessoas foram curadas, libertas e também receberam o maior dos milagres, que é o Espírito Santo em suas vidas.

A internauta Lillian Santos relatou, na página oficial do bispo Clodomir Santos no Facebook, a sua satisfação por ter participado da reunião: “Esse dia, sem sombra de dúvidas, ficou marcado na vida de milhares de pessoas que compareceram no maior desmanche espiritual já realizado aqui em Alagoas. E tenho a plena certeza de que vidas foram transformadas, libertas e salvas, para honra e glória do nosso Deus. E, a partir desse dia, há um antes e um depois na vida de muitos que ali estiveram presentes. Superou todas as nossas expectativas. Alagoas nunca mais será a mesma a partir de hoje.”

Em outros estados

A “Caravana do desmanche espiritual” já passou pelo Rio Grande do Norte, Amapá, Rondônia, Roraima e também pela Bahia.

