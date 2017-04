Uma Palavra de fé aos encarcerados

Home > Ação Social

“Alô! Gostaria de mandar um recado para o meu parente que se encontra preso.” Essa frase já foi ouvida inúmeras vezes durante a programação das rádios 99.3 FM e960 AM, da Rede Aleluia. O programa “Momento do Presidiário”, que é transmitido diariamente às 21 horas pelas emissoras, já ajudou muitos encarcerados e seus familiares a se sentirem mais próximos, apesar da distância.

Há mais de 30 anos, a Universal vem realizando um importante trabalho evangelístico dentro e fora dos presídios, seja pelas ondas de rádio ou levando a Palavra de Deus pessoalmente aos aprisionados e seus familiares.

Para quem acompanha esse trabalho, não foi difícil perceber que, desde janeiro deste ano, as atividades com os encarcerados se intensificaram. Igrejas foram inauguradas dentro dos presídios em várias partes do Brasil. Milhares de presos e seus familiares já foram beneficiados com doações de Bíblias, livros, materiais de higiene pessoal e, o principal, com a Palavra de Deus.

Penitenciária de Sorocaba

Recentemente, o bispo Eduardo Guilherme, atual responsável pelo trabalho evangelístico da Universal dentro dos presídios do País, realizou uma reunião especial na Penitenciária 2 de Sorocaba, para cerca de 350 detentos e seus familiares.

Acompanhado de 10 voluntários, o bispo destacou aos presentes que, quando Herodes mandou prender o apóstolo Pedro, ele fez isso porque queria agradar a alguns judeus. Porém, evidenciou que, apesar de estar em uma prisão, ele não estava preso, mas sim guardado:

“E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar; E matou à espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão; mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. ” Atos 12.1

Mesmo dentro de uma prisão física, aqueles que creem em Deus e seguem os Seus ensinamentos podem se sentir guardados por Ele, que é o caminho para a verdadeira liberdade.

