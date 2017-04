Leia a Bíblia em 1 ano - 107º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Levítico 21

1. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dizelhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo,

2. Salvo por seu parente mais chegado: por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão.

3. E por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido; por ela também se contaminará.

4. Ele sendo principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria.

5. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão as extremidades da sua barba, nem darão golpes na sua carne.

6. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, e o pão do seu Deus; portanto serão santos.

7. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido; pois santo é a seu Deus.

8. Portanto o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus; santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo.

9. E quando a filha de um sacerdote começar a prostituir-se, profana a seu pai; com fogo será queimada.

10. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça nem rasgará as suas vestes;

11. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai nem por sua mãe se contaminará;

12. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor.

13. E ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade.

14. Viúva, ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomará; mas virgem do seu povo tomará por mulher.

15. E não profanará a sua descendência entre o seu povo; porque eu sou o Senhor que o santifico.

16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:

17. Fala a Arão, dizendo: Ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus.

18. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará; como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos,

19. Ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada,

20. Ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impigem, ou que tiver testículo mutilado.

21. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor; defeito nele há; não se chegará para oferecer o pão do seu Deus.

22. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do santíssimo como do santo.

23. Porém até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários; porque eu sou o Senhor que os santifico.

24. E Moisés falou isto a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel.

Salmos 26

1. Julga-me,S enhor, pois tenho andado em minha sinceridade; tenho confiado também no Senhor; não vacilarei.

2. Examina-me, Senhor, e prova-me; esquadrinha os meus rins e o meu coração.

3. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos; e tenho andado na tua verdade.

4. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados.

5. Tenho odiado a congregação de malfeitores; nem me ajunto com os ímpios.

6. Lavo as minhas mãos na inocência; e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar.

7. Para publicar com voz de louvor, e contar todas as tuas maravilhas.

8. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória.

9. Não apanhes a minha alma com os pecadores, nem a minha vida com os homens sanguinolentos,

10. Em cujas mãos há malefício, e cuja mão direita está cheia de subornos.

11. Mas eu ando na minha sinceridade; livra-me e tem piedade de mim.

12. O meu pé está posto em caminho plano; nas congregações louvarei ao Senhor.

Salmos 27

1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me recearei?

2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram.

3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria; ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria.

4. U m a coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo.

5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão; no oculto do seu tabernáculo me esconderá; pôr-me-á sobre uma rocha.

6. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim; por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo; cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor.

7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo; tem também piedade de mim, e responde-me.

8. Quando tu disseste: Buscai o meu rosto; o meu coração disse a ti: O teu rosto, Senhor, buscarei.

9. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira; tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação.

10. Porque, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá.

11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos.

12. Não me entregues à vontade dos meus adversários; pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade.

13. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes.

14. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no Senhor.

Eclesiastes 4

1. Depois voltei-me, e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol; e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores; mas eles não tinham consolador.

2. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda.

3. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é; que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol.

4. Também vi eu que todo o trabalho, e toda a destreza em obras, traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito.

5. O tolo cruza as suas mãos, e come a sua própria carne.

6. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho, e aflição de espírito.

7. Outra vez me voltei, e vi vaidade debaixo do sol.

8. Há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão; e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza; nem diz: Para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação.

9. Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho.

10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro; mas ai do que estiver só; pois, caindo, não haverá outro que o levante.

11. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão; mas um só, como se aquentará?

12. E, se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa.

13. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar.

14. Porque um sai do cárcere para reinar; enquanto outro, que nasceu em seu reino, torna-se pobre.

15. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora, que ficará no seu lugar.

16. Não tem fim todo o povo que foi antes dele; tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito.

