Com quem você tem andado?

As amizades são capazes de influenciar as decisões de uma pessoa, para o bem ou para o mal. Certamente, se você caminhar ao lado de alguém que reclama demasiadamente e só tem olhos para as situações negativas e tudo o que acontece de ruim, será contaminado pela mesma negatividade e sentirá os mesmos sintomas. Por outro lado, se andar com alguém que professa a fé no Senhor Jesus e age de acordo com os ensinamentos de Deus, seguramente você estará fortalecido.

A Bíblia diz:

“Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.” Salmos 1.1

Com base no versículo acima, a colunista Núbia Siqueira, em postagem no blog oficial da escritora Cristiane Cardoso, explicou que quem deseja ser íntegro deve se atentar à sua conduta, principalmente no que diz respeito à escolha das suas amizades. Segundo ela, os verbos andar, deter e assentar são usados para revelar os diferentes graus de intimidade nos nossos relacionamentos.

Cada um dos verbos

“Andar significa um envolvimento mais casual com aqueles que não mantêm sintonia com Deus. São amigos mais distantes, que promovem desejos e pensamentos que contrariam a saúde espiritual”, explica Núbia.

De acordo com a colunista, o verbo deter remete a um nível de comunhão mais estreito com pessoas que declaradamente são infiéis, injuriosas e rebeldes à Palavra. “Elas estão em toda parte, por isso sempre cruzarão o nosso caminho, exigindo da nossa parte a decisão de nos estabelecermos ao seu lado ou não.”

Núbia ainda explica que se assentar implica em estar totalmente à vontade no meio dos injustos e zombadores do Evangelho. Esse envolvimento se torna tão perigoso que as palavras e ideias do mal são absorvidas e incorporadas, de modo que torna o homem bom em um obstinado ao erro, igual a seu “amigo”.

O pecado é algo progressivo. “Um ato que, por mais inofensivo que seja, tende a levar a outro, até que a pessoa esteja sofrendo atolada em meio aos erros. Assim, além de perder a alegria que a carreira da fé proporciona, essa pessoa torna-se também cúmplice e devedora das más ações dos outros. Pense nisso”, alerta Núbia.

Quem passou por isso

As amizades são determinantes na caminhada da fé.

“Antes de chegar no FJU (Força Jovem Universal), a minha mãe queria que eu fizesse amigos no grupo, mas eu só queria ser amigo das pessoas de fora da Igreja. E, na realidade, eu nunca tive essas amizades. Eu achava que tinha, mas eram apenas colegas. Não tinha alguém com quem eu pudesse contar realmente. Quando eu cheguei à Força Jovem tudo o que eu queria era fazer apenas um amigo”, conta Alexandre Carlos Paulo Barroso, de 20 anos, de Manaus (AM).

Segundo Alexandre, ele era muito orgulhoso e arrogante, e isso fez com que as pessoas se afastassem dele. No entanto, no FJU ele encontrou o conforto e apoio de que precisava. “Por mais que eu desse uma ‘patada’, as pessoas chegavam para me ajudar. E isso foi me transformando. Hoje, dentro da Força Jovem, eu sei que tenho amigos de verdade. Eles me levam para mais perto de Deus e, por mais que eu esteja em guerras, eles nunca me julgam”, comenta Alexandre.

Do mesmo jeito que uma boa amizade pode ajudar alguém a encontrar um direcionamento e aproximá-lo de Deus, uma amizade errada pode arruinar a vida de qualquer pessoa.

Foi o que aconteceu com a jovem Talita Bentes, de 16 anos, também de Manaus. Aos 13 anos de idade ela participava do grupo Turminha da Fé Teen (TF Teen), da Universal, e, mesmo pegando firme no projeto e em seus propósitos, ela continuava com algumas amizades que atrapalharam na sua vida com Deus.

“Eu comecei a dar ouvidos a essas pessoas. Passei a ir para a igreja por ir. Durante 1 ano eu vivi no mundo, fazendo tudo o que era errado. Falava palavrão, era rebelde e tinha atitudes que não prestavam”, lembra Talita.

Porém, uma mudança aconteceu com uma das amigas da jovem, o que mudou a vida dela também. “Uma delas aceitou Jesus, pegou firme e começou a orar, lutar e fazer propósito por mim, sem que eu soubesse. Foi quando eu comecei a pegar firme também. E foi por causa da oração dessa minha amiga que eu voltei. Agradeço muito a ela por tudo o que fez por mim.”

