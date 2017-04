Home > Reflexão

Quando você lê ou ouve falar sobre a passagem bíblica da multiplicação dos pães e peixes, o que você pensa? “Foi um grande milagre.” Ou: “Eu queria que os meus recursos se multiplicassem tão extraordinariamente quanto foram esses cinco pães e dois peixinhos.” Mas o Senhor Jesus deixou contido nesse milagre lições preciosas sobre como ser bem-sucedido em tudo o que você for fazer.

O bispo Edson Costa, que realiza o Congresso para o Sucesso todas as segundas-feiras no Templo de Salomão, ensina as 5 etapas para o sucesso implícitas nesse milagre. Acompanhe:

1ª etapa: Enxergue com os olhos de Jesus

“E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor; e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E, como o dia fosse já muito adiantado, os Seus discípulos se aproximaram dEle, e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si; porque não têm que comer.” Marcos 6.34

É possível que duas pessoas olhem para a mesma situação e uma enxergue algo negativo e a outra algo positivo. E é isso que vemos logo no início.

Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão deles, enxergando naquele povo uma oportunidade de fazer uma coisa extraordinária. Já os discípulos olharam para o mesmo povo mas repararam no lugar deserto e no horário avançado, e sugeriram que os liberasse, porque, dessa forma, eles poderiam ir pela vizinhança e eles mesmos comprariam o que comer. Os discípulos só enxergaram as dificuldades.

O bispo Edson explica que não há melhor época para Deus agir na vida do povo dEle do que em uma época de crise, desde que você não enxergue um "deserto" ou que é tarde demais, pelo contrário, enxergue como Jesus, uma oportunidade de fazer a diferença.

2ª etapa: O milagre virá de Deus, não dependa do seu recurso

“Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós, e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer?” Marcos 6.37

Em outras palavras, Jesus estava dizendo: “Se vocês acreditam em Mim, então acreditem em vocês também. Vocês têm potencial para mudar a vida desse povo.” E mais uma vez eles olharam com olhos negativos, preocupados se teriam que gastar para comprar comida para aquela multidão. Naquela época, 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho, ou seja, 200 dias de trabalho ainda seria pouquinho perto da necessidade daquela multidão. Isso só revelou a incredulidade deles.

“Muitas vezes a pessoa pensa assim, como seria diferente se tivesse um pouquinho mais de condição, um pouquinho mais de dinheiro, de estudo, de força, de inteligência, etc. Sempre ela está esperando um pouquinho a mais dos homens e parece que um pouquinho a menos de Deus. Se você quer progredir com Deus, não meça a sua condição, porque, com muito ou com pouco, quem vai fazer o milagre é Deus, quem vai multiplicar é a mão dEle, e não a sua.”

3ª etapa: Deixe a ansiedade de lado; coloque a cabeça no lugar

“E Ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo-o eles, disseram: Cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em ranchos, sobre a erva verde.” Marcos 6.38,39

Quando você senta, de uma certa forma, isso traz a sensação de relaxamento e tranquilidade. Quando Jesus pediu que as pessoas sentassem, Ele queria tirá-las da ansiedade e da preocupação. Ele sabia que aquela multidão faminta precisava estar calma. Ninguém consegue resolver nada desesperado.

4ª etapa: Organize a sua vida; tenha um planejamento

“E assentaram-se repartidos de cem em cem, e de cinquenta em cinquenta.” Marcos 6.40

Nesse momento, Jesus ensina como organizar e administrar alguma coisa. E é isso que a pessoa precisa ter em mente. Não adianta querer que Deus a ajude se nem mesmo ela sabe o que precisa ser feito. "Para que Deus venha abençoar a vida de uma pessoa, primeiro a pessoa tem que organizar a própria vida. Há pessoas que começam o dia e nem sabem o que vão fazer. Vão tocando com a barriga. Ela não sabe o que tem que pagar, o que tem que comprar, o que tem que fazer e ainda ora: 'Senhor, eu coloco o meu dia em Tuas mãos.'” É necessário saber o que precisa ser feito, as prioridades do dia. Só depois de organizado, é que se apresenta a Deus.

5ª etapa: Apresente os seus poucos recursos a Deus

“E, tomando Ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os dois peixes por todos. E todos comeram, e ficaram fartos; E levantaram doze alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens.” Marcos 6.41-44

Depois que organizou é que Ele apresentou aos céus. “Tem gente que não aprendeu ainda a contar com os céus”, ressalta o bispo. A pessoa aprendeu a conta com todo mundo menos com Deus. Quando Jesus levantou o pão aos céus, Ele estava mostrando que contava com o Pai e não com a própria capacidade. “Quando você conta com os céus, o seu pouquinho recurso se torna uma potência nas mãos de Deus e Ele vai fazer surgir algo grande desse pouquinho.”

Siga essas etapas e ficará espantado com o que Deus fará em sua vida.

