UNP promove evento especial para trabalhadores dos presídios

A atenção que os voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) dispensam aos reclusos e seus familiares é muito grande. Contudo, a equipe também tem se dedicado aos prestadores de serviços e funcionários dos presídios, pessoas que vivenciam o dia a dia dos presos e até as crises carcerárias, mas que, acima de tudo, trabalham nas prisões para manter a ordem e a segurança nesses locais.

Muitas vezes, essas pessoas passam por situações estressantes, têm de controlar rebeliões e, por isso, precisam de apoio e cuidados.

Por esse motivo, o grupo UNP tem se empenhado em promover cafés especiais, encontros amigos por meio dos quais os voluntários conseguem dar atenção especial aos servidores, bem como uma Palavra de fé a eles, orando por todos.

Isso aconteceu em diversas unidades prisionais, como em São Paulo, no Centro de Detenção Provisória III, em Pinheiros, onde diretores, servidores e inúmeros funcionários participaram de um momento bastante agradável entre eles, com a presença do bispo Eduardo Guilherme, atual responsável pelo trabalho do grupo UNP em todo o País.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

