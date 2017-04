Uma união feita por Deus

Home > Folha Universal

No mês de março, foram realizadas diversas consagrações de pastores a bispos no Templo de Salomão, em São Paulo. O casal formado pelo pastor Altino Moreira dos Santos, de 86 anos, e Sueli Rodrigues, de 60 anos, foi um dos consagrados na ocasião.

A consagração a bispo é a aprovação das responsabilidades que Deus já deu aos seus servos. “A consagração é importante. É uma unção que vem de Deus, com a finalidade de alcançar mais pessoas ”, afirmou o agora bispo Altino Moreira.

Hoje, quem observa o casal não imagina a caminhada trilhada para que ele permanecesse na Obra de Deus. O bispo Altino chegou à Universal com diversos problemas decorrentes do seu envolvimento com bruxaria. Depois de participar da primeira reunião, começou a buscar a libertação dos espíritos malignos que agiam em sua vida. Ele conta que isso não demorou muito, pois a sua decisão de se entregar a Deus foi rápida e definitiva.

Servir a Deus no Altar não era algo que ele desejava. Mas, no dia em que precisou substituir um pastor, ele entendeu que o Altar era o seu lugar. Ele realizou a sua primeira reunião e, após um ano, foi consagrado a pastor.

Companheira

Sua esposa, Sueli, tem quase duas décadas de Obra. A chegada aconteceu por insistência do filho. “Minha mãe e minha irmã me levaram para a Universal, mas somente muito tempo depois eu fui. Meu filho me chamava, pois ele queria entrar na igreja.”

A disposição em obedecer e realizar os sonhos de Deus é a principal razão da união do casal. O bispo estava viúvo e tinha 22 anos de Obra quando conheceu Sueli, que era obreira. São 10 anos de casados e a alegria está estampada no rosto dos dois.

Nem sempre foi assim. Sueli também estava viúva e não desejava casar novamente. “Comecei a fazer a 'Terapia do Amor' e meus pensamentos mudaram. O meu desejo passou a ser o de encontrar uma pessoa de Deus para estar ao meu lado”, completa. Ela participava de todas as reuniões da "Terapia do Amor" e sempre realizava os propósitos com Deus.

Depois de oito anos na Universal, ela se casou com Altino. “Quando ele veio para a minha igreja, eu era obreira. Inicialmente, não tínhamos nenhum interesse em nos conhecer, mas, devido à realização das evangelizações, começamos a conversar. Depois namoramos e logo casamos. Graças a Deus somos muito felizes”, relembra Sueli.

Com o exemplo do casal, é possível compreender o que diz a Bíblia, no livro de Gênesis: “Não é bom que o homem esteja só; farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda”.

Deus não limita essa promessa, ou seja, Ele não fala que existe uma faixa etária para se casar. Dessa forma, casar-se com uma pessoa de Deus é uma questão de fé. E foi a fé do bispo e da sua esposa que os levou à concretização dessa promessa.

Atualmente, o bispo e a sua esposa estão na Universal de Mauá, na Avenida Barão de Mauá, 388, em São Paulo.