E m meio aos jovens que já namoraram, ficaram e beijaram bastante, existem os tímidos, que nem sequer conseguem fazer amizade com o sexo oposto e por esse motivo nunca tiveram envolvimento amoroso com ninguém. Na edição desta semana do A Escola do Amor Responde, os professores Renato e Cristiane Cardoso ajudam um aluno que passa por essa dificuldade e aconselham os leitores da Folha Universal que enfrentam esse problema. Confira.

Aluno – Nunca namorei e também nunca beijei. Meus amigos ficam me chamando de BV (boca virgem) e isso mexe muito com meu psicológico. Sou muito tímido e não consigo me aproximar de nenhuma garota. Como faço para melhorar e para perder

essa timidez?

Renato – A primeira coisa que você deve saber é que não existe nada de errado em não ter beijado uma garota ainda. E a segunda é que você não pode nem deve namorar por causa da pressão que seus amigos estão colocando em cima de você.

Cristiane – O seu problema é a timidez e não a questão de nunca ter beijado. Ser tímido pode fazer mal a você, pois você já deve ter tido oportunidade de conversar com algumas pessoas, até sem a intenção de namorar, e não conseguiu falar com elas por causa da timidez. Provavelmente, você aceita o que seus amigos falam por não ter coragem de se defender e dizer a eles o que pensa. E você precisa saber como lidar com isso.

Renato – Você está preocupado em beijar e namorar, mas primeiro precisa saber lidar com a timidez e como começar uma nova amizade. Se estiver focado apenas em namorar e beijar, vai acabar se tornando um rapaz sem discernimento, aquele que ao se aproximar de uma mulher vai falar somente bobagens. Ou então pode acontecer o contrário: vai parecer que você está indo com muita "sede ao pote" ao ir direto ao assunto, mostrando que tudo que você quer é tirar vantagem da moça. Comece pelo primeiro estágio, que é a amizade. Você tem que ser amigo de uma moça, uma pessoa que possa ser, futuramente, sua namorada. Você deve agir naturalmente, sem se incomodar com a pressão dos colegas. Só não ultrapasse as etapas iniciais do relacionamento. Não se preocupe apenas em retirar o rótulo de boca virgem que lhe impuseram, pois lá na frente pode se prejudicar com isso.



Cristiane – Sua pergunta sugere que você não quer um relacionamento com alguém agora. O que parece é que deseja apenas não ser tachado de boca virgem e de tímido. Mas, se eu estiver errada e você na verdade quiser namorar, precisará ver se está pronto para isso. Diferentemente das pessoas hoje em dia, que primeiro se beijam e depois se tornam amigos, você precisa avaliar quem é a pessoa com quem vai namorar ou por quem tem apenas algum interesse. Se existe esse alguém, comece a se aproximar sendo gentil, seja ao abrir a porta do carro para ela, seja ao fazer um favor ou algo de especial. Toda mulher gosta de gentileza, aprecia aquela atitude do homem cavalheiro, como o de antigamente. Sendo gentil, você terá a oportunidade de ao menos se aproximar dela um pouco mais a cada dia.

Renato – Você só precisa tomar cuidado com suas intenções. Se você fizer as coisas certas, mas com a intenção errada, a garota pode perceber sua falsa gentileza e tudo irá por água abaixo. Se você tem a intenção de ser amigo, seja apenas amigo. Se rolar algo mais, além da amizade, aí é outra história. Mas, se não rolar algo a mais, ao menos você estará sendo um bom amigo, alguém em quem ela confia até mesmo para apresentar a uma amiga que está solteira e que também quer namorar. Para que você tenha uma visão mais detalhada de como vencer seus medos e traumas e do que fazer para ter um relacionamento de sucesso indicamos que leia nosso livro Namoro Blindado. Com a leitura você vai saber exatamente como investir em você em primeiro lugar e em seu marketing pessoal para vencer a sua timidez e conquistar uma

vida realizada.

Para saber mais como resolver os problemas da vida amorosa, participe das palestras da Terapia do Amor, todas às quintas-feiras, em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver o relacionamento a dois.