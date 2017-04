Sinal da TV analógica será desligado até 2018

Home > Folha Universal

A imagem transmitida pelo seu televisor ainda é ruim e cheia de chuviscos? Para a imagem ficar com melhor qualidade e em alta definição, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) informou em 2016 que 966 munícipios brasileiros migrariam do sinal analógico para o digital. Algumas cidades do Brasil já passaram pela alteração. O objetivo do governo é encerrar as transmissões analógicas em todo o Brasil até o final de 2018.

Se o seu televisor é analógico, é possível instalar nele um conversor digital, para que ele também receba o novo sinal. Contudo, se a sua tevê foi comprada nos últimos cinco anos, o sinal digital já está embutido. Vale lembrar que os beneficiários do programa Bolsa Família terão direito a um kit gratuito com o conversor digital. Para saber se você tem direito ao kit, acesse o site www.sejadigital.com.br.

Confira as datas do encerramento do sinal analógico em algumas cidades do País. A lista completa está disponível no site da Anatel (anatel.gov.br).

Quando?

2017

31 de Maio

Goiânia (GO)

26 DE JULHO

Belo Horizonte (MG)

Fortaleza (CE)

Recife (PE)

Salvador (BA)

27 de Setembro

Campinas (SP)

Ribeirão Preto (SP)

Santos (SP)

Vale do Parnaíba (SP)

25 DE OUTUBRO

Rio de Janeiro (RJ)

Vitória (ES)

2018

31 de Janeiro

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Porto Alegre (RS)

30 de Maio

Aracaju (SE)

Belém (PA)

João Pessoa (PB)

Maceió (AL)

Natal (RN)

Teresina (PI)

28 de Novembro

Boa Vista (RR)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Macapá (AP)

Palmas (TO)

Porto Velho (RO)

Rio Branco (AC)