Qual o caminho para o seu negócio?

Home > Folha Universal

Quando uma pessoa decide empreender, começa a colocar em prática muitas ideias que antes estavam no papel. Contudo, com o decorrer do tempo, muitos empreendedores passam a ficar confusos quanto ao que fazer para se diferenciar dos outros em um mercado tão competitivo.

O trabalho de abrir um negócio próprio não é maior do que o de mantê-lo. Por isso, é preciso estar sempre procurando alternativas para desenvolver seu potencial empreendedor, mesmo que a empresa some muitos anos de existência.

Em primeiro lugar, é preciso entender que o negócio se desenvolve somente se o empreendedor também se desenvolver. Isso quer dizer que se um empresário quer o progresso ou a mudança de sua empresa, ou de alguma área dela, deve investir também em si mesmo.

O primeiro passo é ter um planejamento estratégico para trilhar, considerando as metas e os objetivos que deseja alcançar com sua empresa. Pensar nesse plano pode ser fácil, mas, durante sua jornada, pode ser que você se sinta perdido para dar os próximos passos.

Se isso acontecer, é preciso estar atento à evolução do mercado, procurando sempre obter novos conhecimentos, como explica o master coach José Roberto Marques (foto ao lado), presidente do Instituto Brasileiro de Coaching. “O ideal é que esse empreendedor busque formas de compreender cada vez mais o que se passa no universo do mercado que escolheu. Existem cursos, palestras, livros de gestão, liderança, empreendedorismo, prospecção de clientes e outros temas que podem auxiliar o empreendedor que esteja passando por esse momento. E, acredite, isso é muito comum”, ressalta.

Ele recomenda que o profissional também esteja em contato com outros empresários do mesmo ramo. “Sugiro que esses empreendedores participem de eventos, leia matérias em jornais, revistas ou na internet. Afinal, tudo que for para acrescentar experiência é uma excelente forma de fugir de uma vez por todas da zona de ‘perdido’ para entrar na zona de ‘empreendedor de sucesso’”, declara.

Outra questão fundamental refere-se ao comportamento do empreendedor. “Ele deve saber como se comportar, estar atento ao modo de falar com as pessoas, a forma como se reporta a elas e, claro, deve ter pulso firme em suas decisões”, aponta Marques.

Desafios diários

Lidar com um empreendimento é conviver com a pressão de buscar o sucesso diariamente. Então, procure desenvolver hábitos para se moldar diante de situações novas que vão colocá-lo, vez ou outra, em circunstâncias desafiadoras. Uma delas é praticar atividades e hobbies que lhe façam bem. Dessa forma, seu interior estará equilibrado para ajudá-lo a fazer com que o seu dia a dia na empresa também esteja.

Se o empresário estiver com medo de arriscar, é importante que entenda que no universo do empreendedorismo não há espaço para indecisões. “Claro que esses sentimentos vão existir, contudo, deve-se ter pulso firme para raciocinar de forma rápida e concisa para que a melhor decisão seja tomada e a empresa não fique prejudicada”, analisa o coach.

Caso esteja tendo problemas com liderança ou não esteja sabendo lidar com os funcionários, tenha em mente que é preciso aprender, primeiramente, a se autoliderar. Para isso, é necessário fazer um exercício de autoconhecimento, reconhecendo suas forças e fraquezas, para, então, investir no que deve ser mudado e no que pode ser

aprimorado interiormente.

Outra dica é conhecer os objetivos dos colaboradores. “Tente conhecê-los mais a fundo. Isso dará a eles segurança e um conforto maior. Além disso, eles sentirão que fazem parte de um grupo, que são como se fossem da família, o que é muito importante para o desenvolvimento e o rendimento profissional de cada um”, finaliza Marques.

Ideias para crescer na vida financeira

Desapegue-se dos conceitos iniciais, gerando o máximo de possibilidades para uma mesma ideia.

Crie estratégias para administrar o tempo, como anotar as atividades do dia ou da semana.

Defina o que é prioridade na hora de executar as tarefas.

Desenvolva sistemas de organização para produzir mais em menos tempo.

Monte um ambiente menos centralizado, distribuindo poder e informações entre os colaboradores.

Assuma riscos, não tendo medo de praticar ideias que pareçam absurdas em um primeiro momento.

Procure novas saídas para solucionar os imprevistos que surgem pelo caminho.

Persista diante dos obstáculos que aparecem durante a implementação das ideias.

Busque ter satisfação pessoal no seu trabalho e no processo de criação.

Confie no seu talento e acredite em sua capacidade de atingir os objetivos.

Fontes: Sebrae São Paulo e José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching

Quer aprender a enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho e se tornar uma pessoa vencedora? Então, não perca o Congresso Para o Sucesso, que acontece às segundas-feiras, no Templo de Salomão. Para encontrar uma Universal mais próxima de você, acesse www.universal.org/enderecos.

Caso queira adquirir o livro “50 Tons Para o Sucesso”, que contém dicas para a vida profissional e financeira, acesse o Arca Center, clicando aqui.