Famosos rappers norte-americanos são investigados em caso de tráfico de drogas

Home > Comportamento

Os rappers norte-americanos Chris Brown e Lil Wayne estão sendo investigados em um caso de tráfico de drogas. De acordo com o site TMZ, evidências de que os dois negociaram com o traficante e também músico Harrison Garcia surgiram no último dia 6 de abril.

Harrison, que está preso desde outubro do ano passado e já havia declarado que vendeu drogas a Wayne, apresentou uma troca de mensagens em que comemora o depósito de 15 mil dólares – pouco mais de 47 mil reais – por parte de Brown. De acordo com o receptor, o dinheiro foi o pagamento por drogas compradas.

O que você busca?

Essa não é a primeira vez que os cantores se envolvem em problemas com a Justiça. Wayne e Harrison têm passados poucos conhecidos no Brasil, mas já tiveram problemas com drogas, brigas e posse ilegal de armas, entre outros. Já Chris Brown, que é mais famoso por aqui, tem em seu currículo brigas públicas, uso de drogas, ameaças de morte e até agressões contra mulheres, sendo que uma das vítimas foi a cantora Rihanna, ex-namorada dele.

Eles têm fama, dinheiro e talento para a música. Há muito tempo têm condições de construir uma vida em paz e com felicidade. Wayne está entre os maiores nomes do RAP nos Estados Unidos desde 1997, por exemplo. Já Brown, desde os 15 anos de idade é cultuado por fãs do mundo inteiro. Hoje, aos 27, é sinônimo de problema.

A conquista da fama, muitas vezes, torna as pessoas vaidosas diante da adoração da mídia e do público, mas a maioria segue sem encontrar a felicidade plena. Essas circunstâncias, somadas ao poder financeiro e à influência que têm, formam uma verdadeira bomba.

“Todos os homens são parecidos, e basta ser bem-sucedido em algo para se sentir melhor que os demais e ter a sensação de que assim será para sempre. Se o ser humano não estiver atento ao seu coração verá que rapidamente ele se torna um vaidoso diante das conquistas. E viver nessa vaidade é viver no vazio do vazio”, afirma a escritora Cristiane Cardoso.

E como preencher esse vazio? Na cabeça deles, a solução é aumentar o comportamento que lhes dá prazer momentâneo. Assim terão muitos pequenos momentos de prazer.

Para ter uma felicidade plena e verdadeira, porém, é necessário ir além do que os olhos podem ver e o dinheiro pode comprar. “O real valor da vida está em viver a fé, e manter o foco na Palavra de Deus é a solução para ninguém nunca se sentir mais do que realmente é.”

A vida de Lil Wayne, Chris Brown e Harrison Garcia serve para refletirmos. O que verdadeiramente estamos buscando? É fama, dinheiro, poder, ou simplesmente a verdadeira felicidade?

Quer ajuda para encontrar a sua resposta? Clique aqui e leia a explicação completa de Cristiane Cardoso.

Compartilhe nas redes sociais.