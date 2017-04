Educadoras do México visitam o Jardim Bíblico

Home > Folha Universal

O Templo de Salomão recebeu recentemente a visita de uma caravana vinda do México, composta por educadoras da Escola Bíblica Infantojuvenil (EBI). Para quem ainda não conhece, a EBI é um projeto da Universal que atende mais de 1,2 milhão de meninos e meninas, oferecendo cuidados enquanto os pais e responsáveis participam das reuniões nas igrejas. O projeto está presente no Brasil e em mais de 45 países, com a participação de cerca de 40 mil voluntários espalhados pelo mundo.

Sabendo da grandeza do Templo de Salomão e das bênçãos que são alcançadas no lugar, as educadoras mexicanas vieram para visitar o Santuário e comprovar o que é testemunhado por milhares de pessoas que visitam o Templo todos os dias.



Pedaço do céu

Para a voluntária Valeria Celeste (foto ao lado), conhecer o Templo do qual ela só tinha ouvido falar foi uma experiência única. “Eu não estava acreditando. O lugar é impressionante. Aqui é como se entrássemos em um pedacinho do céu. Me detive nos detalhes e Deus é Deus nos detalhes. Cada coisa que estava no Templo, as lâmpadas, tudo é uma coisa tão elaborada que Deus também cuida. E se Ele cuida de seu Templo, se Ele cuida de sua casa, também vai cuidar da minha vida em cada detalhe, tenho certeza”, afirmou a visitante.



Primeiro impacto

Para a educadora Brianda Romero (foto ao lado), que também fazia parte da caravana, ver o Templo de Salomão de longe, quando chegava de ônibus ao local, foi o primeiro impacto da sua visita. “Pude contemplar a sua grandeza. Entrando lá, já senti a santidade desse local e a presença de Deus. Eu não consigo dimensionar como Deus é grande e maravilhoso. Eu não sou nada comparado a isso. Esperando a reunião, olhando para o santuário, para a Arca da Aliança, senti como se Deus falasse comigo. Senti uma intimidade entre mim e Deus”, relatou.

O Tabernáculo

A integrante da caravana Areli Aguilar (foto ao lado), que visitava o Templo pela primeira vez, participou da visita ao Jardim Bíblico e gostou muito de conhecer o Tabernáculo. “Para vir ao Templo foi um sacrifício muito grande. Lutei muito. Na visita pelo Santuário, a parte que mais me chamou atenção foi o Tabernáculo. Quem sou eu para entrar no Tabernáculo? Ele é uma réplica, mas eu sei que Deus habita ali. Ao ver a grandeza de Deus aqui, percebo que valeu a pena. Quando não estamos bem com Deus, não somos nada. Daqui levo o azeite ungido e, quando eu tocar meu dedo no azeite e depois na testa das crianças, seus rostos vão resplandecer, tenho certeza”, disse.

Experiência com Deus

Para a responsável pela caravana do México, Mariana Castro (foto ao lado), a visita foi um grande aprendizado espiritual para todas as voluntárias da EBI. “As educadoras dão essa oferta para Deus diariamente, cuidando das crianças e adolescentes, e nós decidimos trazê-las aqui, em primeiro lugar, para que elas possam conhecer a grandeza de Deus e para santificarem o seu trabalho. Assim como um pastor não pode subir no altar e fazer a reunião de qualquer maneira, essas voluntárias também precisam estar santificadas, apartadas do mal, para que possam abençoar as crianças. Eu as trouxe aqui para que vejam o que Deus pode fazer na vida delas e para que elas possam passar essa experiência às crianças”, concluiu.

