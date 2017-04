Como ser mais saudável

Home > Folha Universal

Como você cuida da sua saúde? Você se considera uma pessoa saudável? Em 7 de abril, o mundo comemorou o Dia Mundial da Saúde. A data foi criada em 1948 para conscientizar a população sobre qualidade de vida e os diversos fatores que afetam a saúde. No Brasil, cerca de 40% da população adulta tem pelo menos uma doença crônica não transmissível (DCNT). Isso significa que mais de 57 milhões de brasileiros são acometidos por enfermidades como hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares e depressão, entre outras, de acordo com o Ministério da Saúde. Em todo o mundo, são 16 milhões de mortes prematuras (antes dos 70 anos) causadas por essas doenças, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Quais são seus hábitos?

Apesar dos números assustadores, boa parte das doenças pode ser evitada com mudanças de hábitos. O alerta é da médica Nathalia Ferreira, endocrinologista especialista em obesidade. “Muitas doenças são disfunções em estágio avançado e essas disfunções ocorrem inicialmente em nossos hábitos. Não podemos esperar que o sintoma de uma doença apareça para começarmos a cuidar da saúde. Claro que existem doenças relacionadas à predisposição genética, mas os bons hábitos são fundamentais para a qualidade de vida.”

A médica diz que manter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos regularmente devem ser prioridades na vida de qualquer pessoa. “A atividade física promove a queima de calorias, ajuda a controlar o peso corporal, promove uma melhora psicológica, aumenta o bem-estar, melhora o aparelho muscular e a capacidade cardiorrespiratória, previne lesões articulares e ósseas e ajuda no combate à depressão. Os benefícios são tão grandes que vale a pena persistir nesse objetivo.” Para começar, é possível adotar pequenas atitudes, como subir escadas, descer um ponto de ônibus antes do destino e fazer caminhadas diárias.

Outra dica é substituir produtos industrializados por alimentos naturais e integrais, além de evitar o excesso de gorduras, frituras, massas, açúcar e sal. “O primeiro passo não é tão fácil. A pessoa não vai ter vontade de mudar, mas, uma vez que ela tome uma atitude diferente, começará a construir novas possibilidades e criará um círculo virtuoso em que uma coisa positiva leva a outra”, conclui.

Saúde integral

O médico Jorge Amorim, neurocirurgião do Hospital Balbino, no Rio de Janeiro (RJ), lembra que saúde é muito mais do que a ausência de doença. “Saúde é um bem-estar físico, mental e social que seria traduzido em um estado de felicidade”, destaca, relembrando o conceito da Organização Mundial da Saúde. “Ao analisarmos a vida como uma jornada, sabemos que várias coisas boas e ruins podem acontecer. A forma como vamos lidar com elas, a forma como interagimos com o mundo, é que vai determinar nosso bem-estar nessa jornada.”

Além de ir ao médico regularmente e fazer exames preventivos, Amorim ressalta a importância de cultivar bons relacionamentos com outras pessoas e conhecer os próprios valores. “Mantenha o foco nas relações presenciais, valorize os relacionamentos baseados na verdade, aprenda a perdoar e evite o estresse.Tudo isso ajuda a manter a saúde.” O médico completa explicando a importância de se respeitar. “Quanto melhor cuidarmos do nosso corpo, mais liberdade teremos para viver a vida em sua plenitude. Contudo, esse corpo não se cuida sozinho, é necessário um profundo respeito e amor para dar condições para que ele seja saudável”, diz. Veja nos boxes outras dicas dos dois especialistas para se manter mais saudável.