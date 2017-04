Colônia: usar ou não?

Home > Folha Universal

É ponto pacífico que mulheres gostam demais de um cara cheiroso. A não ser as alérgicas. Mas aí vêm outras questões: nem todo homem gosta de se perfumar, enquanto outros pecam pelo excesso. Então, a confusão começa.

Desde que se mantenha asseado, tudo bem se o cara não usa perfumes ou colônias – é, amigo, há diferenças entre os dois. Por outro lado, também não vale a pena “tomar banho” com uma fragrância e parecer aquele gambá francês do clássico desenho animado que quer sempre conquistar certa pretendente, mas a única coisa que a coitada quer é fugir, por motivos óbvios. Mesmo que um cheiro seja bom, quando usado em demasia o efeito desejado se inverte.

Ah, sim: a diferença entre perfume e colônia é a intensidade. O cheiro do primeiro tende a durar de seis a oito horas na pele e o do segundo, de três a quatro. Assim os perfumes, mais concentrados, costumam ser mais intensos e marcantes, enquanto as colônias, mais diluídas, são mais suaves e refrescantes, prolongando aquela sensação boa de banho recém-tomado.

Optamos por falar das colônias aqui e vamos deixar os perfumes para outra ocasião, certo? Vamos lá:

Cheiro

Ele vira meio que uma marca registrada sua para quem convive com você. Então, deve combinar com quem o usa. Além de tudo, você mesmo deve sentir-se bem e achar que ele tem a ver com sua personalidade.

Quantidade

Sabe aqueles caras nos comerciais de colônias que praticamente tomam banho com ela quando disparam o spray pelo corpo todo? Esqueça. Aquela “nuvem” toda é só para embelezar a cena – e você não quer ser o gambá do desenho, lembra? Ninguém vai aguentar nem chegar perto. Bastam duas breves pressionadas, com o frasco a uns 15 ou 20 centímetros de você, o que faz com que o líquido seja borrifado num jato bem espalhado, quase um “vapor”.

Onde

O negócio é aplicar em lugares do corpo que esquentem, o que faz com que o cheiro seja ativado. Uma boa pedida é a região que compreende o peito e o pescoço (não inale na hora da aplicação). Caso não queira o cheiro tão perto do seu nariz, use nos pulsos. Ah: colônia não é desodorante, então evite-a nas axilas.

Sem interferência

Falando em desodorante, se você gosta dos perfumados evite outros produtos cheirosos. Caso faça questão da colônia, prefira desodorantes sem perfume. Confusão aromática demais pode espantar, em vez de causar boa impressão. E lembre-se que há também os cheiros de outros produtos, como o amaciante da roupa, o sabonete, a loção pós-

barba... Vale o bom senso.

Não esfregue

É bem comum homens darem uma leve esfregada na pele após a aplicação da colônia. Evite, pois isso tende a diminuir bem a fragrância. Deixe as gotículas dos borrifos se instalarem sozinhas nos poros para que o efeito dure mais.

Saúde primeiro

Observe se a colônia não causa irritações, coceiras ou qualquer outro incômodo. Caso aconteça, suspenda o uso e experimente outra.

Na roupa, não

Dependendo da colônia e do tipo de tecido (e da reação com alguns produtos de limpeza usados nele), a roupa pode manchar ou sofrer outros danos. Deixe que o cheiro em sua pele se transfira naturalmente para a vestimenta. Vale esperar a colônia secar um pouquinho, se puder. É bem rápido.

Pergunte a elas

Um cara não é obrigado a entender de colônias. Então seja humilde e peça um toque às atendentes nas boas perfumarias quanto ao produto mais adequado para você. Elas estão lá para isso (as boas, não as que só querem te empurrar qualquer venda). E, mais importante: veja o que a mulher da sua vida

acha de seu “novo cheiro”, pois isso também é para ela

Odor de disciplina

“Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para morte; mas, para aqueles, cheiro de vida para vida.” (2 Coríntios 2.15-16). De nada adianta usar a melhor e mais cara fragrância se não nos submetemos a Deus, como consta do Desafio #15 do IntelliMen, no link migre.me/wiU1h

