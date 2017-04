Caravana do Desmanche Espiritual chega a Salvador

Home > Folha Universal

Na Bahia, a Catedral da Fé, que fica na capital, Salvador, recebeu de braços abertos a Caravana do Desmanche Espiritual, realizada pelo bispo Clodomir Santos e sua equipe em todo o País. O evento aconteceu no dia 31 de março, às 19 horas.

Após 12 anos, o bispo retornou à cidade para levar libertação a todos que enfrentam fracassos e sofrimentos. Na ocasião, ele frisou que o segredo para se livrar dos males está em agradar a Deus, pois a desobediência torna a pessoa vulnerável à ação do mal.

Cerca de 25 mil pessoas compareceram. Muitas delas acompanharam a reunião da área externa da Catedral, onde foram instalados telões.

Malena Bonfim soube da Caravana do Desmanche Espiritual pela televisão. “Vim porque quis minha libertação”, disse. Após receber uma oração, ela se sentiu mais leve. “Estava angustiada e agora estou bem, liberta. Daqui para a frente terei uma vida de paz e tranquilidade. Uma vida abençoada”, declarou.

A noite foi marcada por cura, libertação e testemunhos de quem já prova do poder de Deus. Um deles foi o de Sandra Santos, que chegou à Universal com câncer na tireoide. “Quando soube da doença, fiquei arrasada, no chão. Mas aprendi a viver essa fé e fui curada completamente.”

Na Universal há 30 anos, essa foi a primeira vez que Sandra acompanhou uma reunião realizada pelo bispo Clodomir. “Ouvia falar que era uma palavra de vida, de renovação, e constatei isso hoje. Recebi vida nessa palavra, que renovou minha fé.”

Nova perspectiva

O casal José Augusto Cunha e Silvia Cunha também recordou de como pisou pela primeira vez na Universal. “Chegamos há mais ou menos um ano e oito meses com a vida destruída, com toda religiosidade que impedia a gente de chegar aqui. Parece simples dizer que a minha esposa teve depressão, mas quando digo que arrombei a porta do banheiro várias vezes, para não deixar que ela se suicidasse, é possível refletir sobre o nível de sofrimento que a gente passou”, relembrou José.

“Depois que entramos aqui, aprendemos o que é fé. Aprendemos que é preciso vir munido de coragem, sacrifício e entrega. Coroamos hoje a nossa libertação. Com convicção de fé e, além do mais, felizes, porque convidamos pessoas que estão aqui e que também já tiveram preconceito de vir à igreja.”

Francimeire Silva, que também participou da reunião, diz que saiu do local se sentindo diferente. “Não tem como entrar e sair do mesmo jeito. Você sai cheia de força, de brilho, de fé, coragem e determinação para seguir em frente”, concluiu.

Está passando por problemas de ordem espiritual? Saiba como livrar-se deles participando todas as sextas-feiras da Reunião de Libertação na Universal. Os horários das reuniões podem variar de um lugar a outro. Acesse www.universal.org/enderecos e encontre uma Universal mais próxima de você para participar.