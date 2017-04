Ação social da Universal atende mais de 1,2 mil pessoas em Ribeirão Preto

Home > Ação Social

O Unisocial é um evento promovido pela Universal com o objetivo de ajudar as pessoas e levar solidariedade aos bairros mais carentes, e conta com a participação de todos os grupos e voluntários da Igreja.

Na cidade de Ribeirão Preto (interior paulista), a primeira edição foi realizada no último dia 9 de abril, no Parque Ribeirão, zona sul da cidade, e teve a colaboração de 800 voluntários.

Participaram do evento mais de 1,2 mil pessoas, do bairro e adjacências. Durante todo o dia elas puderam desfrutar de diversos serviços gratuitamente, realizados por profissionais de inúmeras áreas, como jurídica (orientação), médica (aferição de pressão arterial e exame de vista), estética e beleza (cortes de cabelo e manicure), assistência social, entre outros, contando inclusive com a parceria de empresas privadas.

Os grupos Mães em Oração e Projeto Raabe também marcaram presença no bairro e, por meio das voluntárias — parte integrante do Goddlywood —, aconselharam mães e mulheres.

A Educação Bíblica Infantojuvenil (EBI) da Universal distribuiu brinquedos e lanches às crianças presentes, bem como ofereceu recreação com pula-pula e brincadeiras. Já o grupo Força Jovem Universal (FJU) realizou uma campanha contra a automutilação, com jovens fantasiados e carregando cartazes com mensagens de ajuda. Também foram doados centenas de litros de leite para a população local.

Em meio a esse movimento todo, houve ainda um forte trabalho evangelístico, além de atendimento espiritual às famílias do bairro. Ao final, foi sorteada uma bicicleta e realizada uma oração por todas as famílias presentes.

Caso queira conhecer de perto o trabalho que a Universal realiza em comunidades carentes ou em outras localidades, informe-se em uma igreja mais perto da sua casa.

(*) Colaborou Aline Pereira, de Ribeirão Preto

