Ele voltou a falar mesmo sem as cordas vocais

Home > Notícias da Universal

Exibido na televisão e no Facebook desde fevereiro deste ano, o programa “Evangelistas em Ação” foi criado para divulgar e fortalecer o trabalho dos voluntários do grupo de Evangelização (EVG) da Universal e tem por objetivo disseminar o Evangelho e ajudar o próximo.

Com o intuito de mostrar que existem milhões de pessoas no mundo sofrendo e precisando de auxílio e que todos podemos ser usados por Deus, o evangelista Diego Vargas teve a sua história contada ao vivo ao pastor Neto Belém, durante programa exibido recentemente.

Diego foi vítima de um acidente e sofreu uma estenose, que é uma obstrução da região interna da traqueia, que, entre outros motivos, acontece em decorrência de traumatismo da região cervical ou torácica. Para os médicos do hospital em que ficou internado, em Porto Alegre, por 30 dias, não havia esperança de que Diego voltasse a respirar normalmente e a falar sem a ajuda de aparelhos. Ele chegou a usar o aparelho durante quase 4 anos de sua vida e, nesse ínterim, passou por 15 procedimentos cirúrgicos.

A importância de lutar por um ente querido

Diego chegou à Igreja por intermédio de sua mãe. Ela acreditava em sua recuperação e lutava por sua cura, e foi isso que o fortaleceu. Ele começou a frequentar as reuniões na companhia dela e logo tornou-se um integrante do projeto Hospital do grupo de Evangelização, levando a Palavra às pessoas, mesmo que impossibilitado de falar.

Após o tempo de recuperação do último procedimento que fez no hospital e já sem as cordas vocais, retiradas em uma das 15 cirurgias, Diego voltou a falar. Para ele, Deus o aliviou de toda a enfermidade, uma vez que a sua mãe e ele também O buscaram.

Assista abaixo ao vídeo com o testemunho dele durante o programa “Evangelistas em Ação”:





Será que existe o impossível para Deus? O que aconteceu com Diego foi um milagre. Assim como Deus se revelou na vida dele, Ele pode se revelar na sua também.

Muitas pessoas fazem e recebem orações para tratar doenças incuráveis nas reuniões de cura e libertação da Universal. As correntes acontecem todas as terças-feiras, em todo o Brasil. Procure por uma Universal mais perto de sua casa e participe. Encontre o endereço clicando aqui.

Compartilhe nas redes sociais.