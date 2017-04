É hora de se revoltar e mudar essa situação de fracasso

Home > Notícias da Universal

Deus sempre estará com você, desde que você esteja com Ele. Mesmo você sendo injusto, Ele permanece justo. Entretanto, é necessário que nós, meros seres humanos, reconheçamos o Senhor Jesus como o primeiro em nossa vida. Se Ele não for o primeiro na nossa vida, tampouco fará parte dela.

“Deus é amor, mas é justiça também, e por conta da Sua Justiça Ele não vai passar por cima de nada. Ele vai fazer justiça.” Foi com esse alerta que o bispo Edir Macedo iniciou a Palavra Amiga que foi transmitida pela Rede Aleluia de rádio na última segunda-feira, dia 10 de abril.

O bispo esclareceu que a razão de muitos estarem vazios é justamente não fazerem dEle o primeiro em suas vidas. “Você que tem sentido falta do calor do Espírito Santo, é porque Ele tem sentido falta do seu calor. Você está se sentido vazio, frio na fé, porque você deixou essa situação acontecer. Você é o culpado.”

Deus é conosco quando nós somos com Ele. Se nós não formos com Ele, Ele tampouco será conosco. É preciso ter a consciência de que, embora tenha a contribuição do diabo, a razão de sua fraqueza, de sua debilidade, sua queda, é o seu distanciamento de Deus. “Mas o diabo não tem direito sobre a sua vontade. Se Deus não tem direito sobre ela, quanto mais Satanás”, observou o bispo.

Portanto, só você pode mudar essa situação de fracasso espiritual, de mornidão que você mesmo se deixou levar. De que forma? Voltando-se para Deus. Fazendo dEle O primeiro em sua vida, respeitando-O, considerando-O, temendo-O, fazendo dEle o Seu Senhor.

Foi assim que Ele determinou em Sua Palavra:

“Portanto, diz o SENHOR Deus de Israel: Na verdade tinha falado Eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de Mim perpetuamente; porém agora diz o SENHOR: Longe de Mim tal coisa, porque aos que Me honram honrarei, porém os que Me desprezam serão desprezados.” 1 Samuel 2.30

Na medida que você dá, irá receber. O tratamento que dá a Ele será o mesmo que Ele dará a você. É você quem decide. “Se você se volta para Ele de todo o seu coração, de todas as suas forças e todo o seu entendimento, se faz dEle O primeiro na sua vida, primeiro do que seus pais, seu marido, sua esposa, sua denominação, seu pastor, Ele também fará de você as primícias dEle. Foi assim com Israel e é assim com todos que se voltam para Ele. O Senhor é com você do jeito que você é com Ele. Assim é o relacionamento com Deus”, explicou o bispo.

Obedecer é o segredo

Essa é a lei de Deus. Não adianta questionar. Quem somos nós para questionarmos a Palavra de Deus? Além do mais, quem está caído, humilhado, não questiona, obedece e se revolta contra si próprio. “Porque a obediência à Palavra de Deus é o segredo da fé. Quando a pessoa obedece a Palavra, não há mais nada a fazer, ela já fez tudo que tinha de fazer: obedeceu. Então o resultado virá.”

Não se apoie na sua posição, cargo, formação e nos conhecimentos que possui. Pois todas essas qualificações que você adquiriu ao longo da vida não foram capazes de evitar que chegasse a esse fundo de poço, então, não adianta ficar se apoiando nelas. Em vez disso, reconheça que não é nada, se revolte contra essa situação e se humilhe diante do trono de Deus.

É exatamente isso que iremos fazer neste domingo, dia 16 de abril, com a “Campanha da Justiça”.

Nós iremos reproduzir a visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos: “Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos.” Apocalipse 7.9

Em todas os templos da Universal, em todo o planeta, teremos uma cópia dessa profecia do apóstolo João. “Estaremos numa só fé diante do trono e perante o Cordeiro de Deus, nos humilhando e cobrando ao mesmo tempo a Justiça. Até quando haveremos de curtir o fracasso e administrar as derrotas? Até quando?” – questionou o bispo.

O convite é para que todos, neste domingo, venham vestidos de branco, como sinal de fé, humildade e santidade. “Você verá o que acontecerá na sua vida.”

