Concentração de Fé e Milagres reúne 3 mil pessoas no Senegal, na África Ocidental

Mais de 3 mil pessoas estiveram presentes na “Concentração de Fé e Milagres” que aconteceu no dia 9 de abril último no Ginásio Aline Sitoé Diatta, na Província de Ziguinchor, no Senegal, país localizado na África Ocidental.

“Qual é o objetivo de Deus de lhe trazer aqui nesta tarde de poder?” – perguntou o pastor responsável pelo evento, José Ambriz, à multidão que estava presente. “É mostrar, através do Seu poder, que Ele é o único capaz de fazer na sua vida aquilo que ninguém pôde fazer até aqui. Seja para lhe curar, livrar de um problema espiritual ou mesmo familiar.”

Porém, ele destacou que, para que isso aconteça, é necessário que cada pessoa direcione a sua fé ao Deus vivo, o Deus de Abraão e Jacó. “O mesmo que está aqui nesta tarde. E se você crê, você sairá daqui livre e abençoado.”

Vidas transformadas

Durante o encontro, muitas pessoas tiveram as suas vidas restauradas por meio da fé no Senhor Jesus.

“No momento em que chamamos para a frente quem gostaria de receber o Espírito de Vida e a Salvação eterna, vi milhares de pessoas que professavam outra fé se renderem a Ele. Pregar a Palavra de Deus aqui não é fácil, por causa da religiosidade, mas o gratificante é ver as pessoas se entregarem de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Toda a honra seja dada a Ele”, afirmou o pastor José.

Para a professora do Ensino Médio Anne Marie Toupane (foto acima), de 50 anos, o momento ficará marcado para sempre na vida dela. “É a primeira vez que vejo esse tipo de evento acontecer aqui em Ziguinchor. O que chamou minha atenção foi ver as pessoas sendo curadas e testemunhando sobre o que Deus tinha feito. Além disso, tantas outras sendo libertas de espíritos imundos. Eu pessoalmente sofria de várias enfermidades que me impediam de trabalhar. Hoje, graças a Deus, estou completamente livre de todos os males.”

