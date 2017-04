Ator de Wolverine completa 21 anos de casamento feliz

Home > Vida a Dois

Uma foto do ator Hugh Jackman e sua esposa, a também atriz Deborra-Lee Furness, recebeu mais de 420 mil curtidas em menos de 1 dia numa rede social. Na imagem, o casal aparece em uma quadra de tênis e o ator faz uma dedicatória à amada: “Para o amor da minha vida. Vinte e um anos gloriosos. Eu te amo com todo o meu coração.”

Jackman e Deborra-Lee se casaram em 11 de abril de 1996, 1 ano após se conhecerem durante a produção do filme “Corelli”. Desde então, o casal adotou dois filhos: Oscar, de 16 anos de idade, e Ava, de 12.

Jackman incorporou, por 17 anos, o selvagem e carismático Wolverine, entre outros personagens. Deborra-Lee atuou, dirigiu e produziu muitos filmes, sendo premiada diversas vezes como melhor atriz.

Mais do que o sucesso profissional do casal, porém, Jackman e Deborra-Lee são admirados pelo casamento bem-sucedido. Ao contrário de outras celebridades, as notícias que saem sobre esse casal sempre destacam o amor que existe entre os dois e a felicidade em que a família vive.

De acordo com o próprio ator, o segredo do relacionamento bem-sucedido está em outro relacionamento feliz: o dele com Deus.

Cristão e dedicado

“Eu sou cristão”, afirmou o ator à revista Parade, há pouco mais de 1 ano. “Eu costumava ir a diferentes igrejas. Quando eu tinha cerca de 13 anos de idade, eu tinha uma estranha sensação de que estaria no altar, como um dos pastores que eu via.”

A vida adulta e o sucesso como ator não afastaram Jackman de Deus. Ele afirma que é muito apegado ao Senhor Jesus e isso influencia em todas as áreas de sua vida. “Antes de ir para o palco, toda noite, eu paro e dedico a performance a Deus”, declarou ele à Parade.

Em seu blog pessoal, a escritora Cristiane Cardoso, autora do best-seller “Casamento Blindado”, compara o casamento entre homem e mulher ao relacionamento com Deus. De acordo com ela, só é possível ser verdadeiramente feliz em um casamento quando Deus está presente.

Ela explica que algumas características da relação homem-Deus devem ser respeitadas no casamento, para que o sucesso seja alcançado. São elas:

• Sacrifício

• Confiança • Respeito • Objetivos em comum • Diálogo • Atenção • Intimidade

Quando estava às vésperas de completar 20 anos de casamento, Jackman afirmou ao programa de tevê australiano Sunrise: “Mulher feliz, vida feliz. Esse é o meu slogan. Eu me lembro dele todos os dias.” Em outras entrevistas, o ator tem demonstrado que a felicidade de Deus sobre o seu comportamento é tão importante quanto a de sua esposa. Daí os 21 anos de felicidade no matrimônio.

