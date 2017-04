Leia a Bíblia em 1 ano - 104º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Levítico 18

1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:

2. Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus.

3. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos.

4. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus.

5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis; os quais, observandoos o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor.

6; Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor.

7. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe: ela é tua mãe; não descobrirás a sua nudez.

8. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai; é nudez de teu pai.

9. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, nascida em casa, ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás.

10. A nudez da filha do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás; porque é tua nudez.

11. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai (ela é tua irmã), a sua nudez não descobrirás.

12. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás; ela é parenta de teu pai.

13. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás; pois ela é parenta de tua mãe.

14. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás; não te chegarás à sua mulher; ela é tua tia.

15. A nudez de tua nora não descobrirás: ela é mulher de teu filho; não descobrirás a sua nudez.

16. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás; é a nudez de teu irmão.

17. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás; não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez; parentas são; maldade é.

18. E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã, para fazê-la sua rival, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida.

19. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez,

20. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para cópula, para te contaminares com ela.

21. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque; e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor.

22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher; abominação é;

23. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele; nem a mulher se porá perante um animal, para ajuntarse com ele; confusão é.

24. Com nenhuma destas coisas vos contamineis; porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós.

25. Por isso a terra está contaminada; e eu visito a sua iniqüidade, e a terra vomita os seus moradores.

26. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós;

27. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós; e a terra foi contaminada.

28. Para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a nação que nela estava antes de vós.

29. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão extirpados do seu povo.

30. Portanto guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor vosso Deus.

Salmos 22

1. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido?

2. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves; de noite, e não tenho sossego.

3. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel.

4. Em ti confiaram nossos pais; confiaram, e tu os livraste.

5. A ti clamaram e escaparam; em ti confiaram, e não foram confundidos.

6. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo.

7. Todos os que me vêem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo:

8. Confiou no Senhor, que o livre; livre-o, pois nele tem prazer.

9. Mas tu és o que me tiraste do ventre; fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe.

10. Sobre ti fui lançado desde a madre; tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe.

11. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude.

12. Muitos touros me cercaram; fortes touros de Basã me rodearam.

13. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge.

14. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram; o meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas.

15. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar; e me puseste no pó da morte.

16. Pois me rodearam cães; o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaramme as mãos e os pés.

17. Poderia contar todos os meus ossos; eles vêem e me contemplam.

18. Repartem entre si as minhas vestes, e lançam sortes sobre a minha roupa.

19. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me.

20. Livra a minha alma da espada, e a minha predileta da força do cão.

21. Salva-me da boca do leão; sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens.

22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos; louvar-te-ei no meio da congregação.

23. Vós, que temeis ao Senhor, louvai-o; todos vós, semente de Jacó, glorificai-o; e temei-o todos vós, semente de Israel.

24. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto; antes, quando ele clamou, o ouviu.

25. O meu louvor será de ti na grande congregação; pagarei os meus votos perante os que o temem.

26. Os mansos comerão e se fartarão; louvarão ao Senhor os que o buscam; o vosso coração viverá eternamente.

27. Todos os limites da terra se lembrarão, e se converterão ao Senhor; e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face.

28. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações.

29. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele; e nenhum poderá reter viva a sua alma.

30. Uma semente o servirá; será declarada ao Senhor a cada geração.

31. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez.

Eclesiastes 1

1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém.

2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades! Tudo é vaidade.

3. Que proveito tem o homem, de todo o seu trabalho, que faz debaixo do sol?

4. Uma geração vai, e outra geração vem; mas a terra para sempre permanece.

5. Nasce o sol, e o sol se põe, e apressasse e volta ao seu lugar de onde nasceu.

6. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte; continuamente vai girando o vento, e volta fazendo os seus circuitos.

7. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche; ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr.

8. Todas as coisas são trabalhosas; o homem não o pode exprimir; os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir.

9. O que foi, isso é o que há de ser; e o que se fez, isso se fará; de modo que nada há de novo debaixo do sol.

10. Há alguma coisa de que se possa dizer: Vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós.

11. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, entre os que hão de vir depois.

12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém.

13. E apliquei o meu coração a esquadrinhar, e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu; esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar.

14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito.

15. Aquilo que é torto não se pode endireitar; aquilo que falta não se pode calcular.

16. Falei eu com o meu coração, dizendo: Eis que eu me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém; e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento.

17. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito.

18. Porque na muita sabedoria há muito enfado; e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor.

