Escola que ensina a ser adulto faz sucesso nos Estados Unidos

Aprender a dobrar um lençol de elástico e pagar contas, a lidar com relacionamentos e a enfrentar a morte de um ente querido. Esse é o objetivo da Adulting School (Escola de Virar Adulto, em tradução livre), que oferece vários workshops dedicados a "ensinar habilidades para o sucesso pessoal e financeiro", de acordo com as fundadoras, Rachel Weinstein, Katie Brunelle e Rachel Flehinger.

A escola surgiu na cidade de Portland, no estado do Maine, nos Estados Unidos, e pretende ensinar habilidades da “vida de adulto”, que muitos jovens não aprenderam com os pais ou na universidade, e que só percebem que precisam saber até começarem a viver sozinhos. Com o slogan "Venha para cá em vez de chamar os seus pais", em menos de 1 ano, a instituição já recebeu cerca de 200 alunos.

Godllywood e IntelliMen

Há muito mais tempo a Universal já notou essa necessidade e, por isso, criou os projetos Godllywood, para as mulheres, e IntelliMen, para os homens. Os grupos estimulam exatamente isso: formar homens e mulheres mais maduros e melhores, para si mesmos, suas famílias e, principalmente, para Deus.

A recepcionista Silvana da Silva, de 25 anos, buscava uma mudança em seu interior, já que era extremamente sentimental, e encontrou no Godllywood um apoio para conquistar essa mudança. “Eu era muito insegura e imatura. Além de ser chorona e sempre fazer tempestade em copo d'água. Mas, por meio das tarefas, aprendi a agir com a razão e tomar decisões mais acertadas”, conta. A recepcionista acrescenta que aprendeu a ter mais foco em seus objetivos, a se adaptar à vida de casada, além de ter um melhor relacionamento com Deus.

Para o bombeiro civil Clebson Silva (foto ao lado), de 29 anos, o projeto IntelliMen foi muito útil, pois o ajudou a se tornar um homem mais maduro e responsável. “Sempre deixava para resolver depois assuntos importantes e não tinha objetivos na vida bem traçados”, diz. Quase 1 ano depois de iniciar os desafios propostos pelo grupo, ele conta que as mudanças são notórias. “Consegui definir os meus objetivos profissionais, me tornar perseverante e equilibrado. Também aprendi a investir na minha vida profissional, espiritual e organizar as minhas finanças”, afirma.

