Home > Reflexão

Você já parou para pensar quantas vezes já duvidou que era capaz de realizar uma tarefa ou de conquistar algo que, aos olhos carnais, seria impossível conseguir?

Em reunião realizada no Templo de Salomão, na região central da capital paulista, o bispo Edson Costa explicou sobre esse pensamento: “Quando você diz: ‘quem me dera morar naquela casa’; ‘quem me dera usar aquele carro’; ou ‘quem me dera estar lá na frente (Altar) contando o meu testemunho’, é como se você estivesse ignorando Deus, dizendo que nem Deus pode dar.”

O bispo foi enfático e alertou que é preciso parar de olhar para o passado e colocar os pensamentos adiante. “O passado já era. Deus detesta que você fique vivendo do passado. Vamos olhar para frente.” Segundo ele, em vez de dizer frases que gerem dúvidas, cada pessoa deve afirmar: “Deus me dará.”

Milagre por completo

Deus não faz nada pela metade. “Quando Deus multiplicou os pães e os peixes, Ele não deu na medida certa, a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Quando Ele multiplicou o azeite da botija da viúva, Ele não multiplicou só para suprir a necessidade daquele dia ou daquela semana, mas para suprir a necessidade da vida toda. E aquela mulher enriqueceu. Então, quando Deus abre os céus, Ele abre para valer”, destacou o bispo.

Por isso, não se preocupe com a maneira como o milagre vai acontecer. “Não é com você, mas sim com Deus. Com você é apenas crer na Palavra dEle. Se você crê, como vai acontecer não importa. Deus vai trazer a sua vitória de onde você menos imaginar.”

Assista ao vídeo abaixo e confira a mensagem do bispo Edson na íntegra:

Você precisa de uma transformação na sua vida? Participe de uma reunião na Universal. Clique aqui e encontre o endereço da igreja mais próxima da sua casa. Ou converse agora mesmo com um Pastor Online e receba uma orientação espiritual.