Ação solidária auxilia pessoas em diversas partes do Brasil

Home > Ação Social

Uma recente pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que, em 2015, o número de famílias brasileiras que vivem com um orçamento inferior a ¼ do salário mínimo voltou a crescer. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) classifica a vivência dessas famílias de pobreza extrema, e aqueles que recebem até meio salário como pobreza absoluta.

Infelizmente, as dificuldades para manter a casa e as contas em dia ainda são muito grandes para boa prte das famílias brasileiras, assim, qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Por isso, milhares de voluntários do grupo A Gente da Comunidade realizaram, recentemente, em todo o Brasil, ações solidárias para ajudar pessoas de comunidades carentes. As cidades de Ribeirão Preto, Mococa, Cravinhos e Hortolândia, no interior de São Paulo, foram algumas das que receberam os voluntários. Florianópolis, capital de Santa Catarina, e Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, também receberam a ação.

Foram oferecidos serviços de atendimento jurídico e social e de saúde (aferição de pressão arterial, teste de glicemia, avaliação oftalmológica, quiropraxia e acupuntura). Na área da beleza, houve corte de cabelo, escova, design de sobrancelha, manicure e maquiagem.

Para as crianças a diversão ficou por conta de piscinas de bolinha, pula-pula e pintura facial. Houve também distribuição de lanches, pipoca e algodão-doce.

Os voluntários distribuíram também roupas, cestas básicas e caixas de leite, tudo fruto de doações de membros da Universal. Os participantes puderam assistri também a palestras sobre prevenção de drogas, doação de sangue e vacinas.

Veja no vídeo abaixo como foi a ação na cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista:

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe (Auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica)

Projeto T-Amar (Apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras)

Projeto Ler e escrever (Alfabetização de jovens e adultos)

Anjos da madrugada (Ajuda a moradores de rua)

A Gente da comunidade (Ações sociais em comunidades)

Grupo Calebe (Incentivo e auxílio a idosos)

Força Jovem (Ações com os jovens)

Identificou-se com algum desses projetos? Então não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário.