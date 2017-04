Vídeo divulgado na internet comprova inocência de motorista acusado de assédio

Home > Comportamento

Pela janela do carro, uma mulher grita para a rua: “Chamem a polícia. Eu estou sendo estuprada.” Ela está no Bronx, condado do estado de Nova York (Estados Unidos), onde diversos casos de assédio sexual e estupro têm sido denunciados por usuárias do sistema de transportes Uber.

O caso é que, desta vez, a passageira é uma mentirosa. E isso foi provado por um vídeo posteriormente publicado no New York Post.

O que realmente aconteceu

A história acima teve início quando a bateria do celular da passageira acabou. Percebendo que não havia um carregador disponível no carro, a mulher despejou várias agressões sobre o motorista (nos Estados Unidos é comum motoristas terem carregadores disponíveis, mas não é obrigatório).

“Eu vou cuspir no seu rosto”, gritava a mulher. “Volte para o seu país. Donald Trump (presidente norte-americano) vai mandar você e a sua família de volta.”

Entre inúmeras ofensas, muitas delas racistas, a passageira chutava o carro e ameaçava: “Eu vou começar a gritar pela janela que você está me estuprando, que você me estuprou. Eu vou bater em meu rosto e dizer aos policiais que você fez.”

Sabendo que tudo estava sendo gravado (imagem abaixo) e a verdade seria mostrada, o motorista não se exaltou. Parou o carro e pediu para que a passageira descesse. Ela seguiu com os gritos: “Você vai para a prisão. Eu vou chamar a polícia agora mesmo. Eu vou dizer para eles que você está me prendendo contra a minha vontade.”

Após gritar algumas vezes pela janela, a mulher percebeu que estava sendo filmada e deixou o carro, para alívio do motorista, que desabafou: “Todo dia é assim. Todo dia somos ofendidos.”

O que é mentira e o que é verdade

“Hoax é o nome que se dá às histórias falsas recebidas por e-mail, sites de relacionamentos e na internet, em geral, cujo conteúdo, além das conhecidas ‘correntes’, consiste em apelos dramáticos de cunho sentimental ou religioso; supostas campanhas filantrópicas, humanitárias ou de socorro pessoal; ou ainda avisos sobre falsos vírus cibernéticos”, explica o bispo Edir Macedo, em seu blog pessoal, ressaltando ainda que, em tradução literal, o significado de hoax é embuste, ou farsa.

Nos dias atuais, é possível dizer que hoax é uma doença presente e manifestada em todas as redes sociais, difamando pessoas e espalhando boatos e notícias falsas, como aconteceu recentemente no Rio de Janeiro, onde um casal quase foi linchado pela população após ser acusado de estar raptando crianças.

Se você faz parte de algum grupo de mensagens ou lê o seu feed de notícias com regularidade, certamente já encontrou muitas hoaxes. Eles variam desde os mais zombeteiros — como copie e cole essa mensagem para o site não divulgar os seus dados — até os mais criminosos, como o caso citado ocorrido no Rio.

O que aconteceu dessa vez, porém, foi o reverso. O vídeo feito pelo motorista do Uber, mostrando que ele foi o agredido e não o agressor, circulou nas redes sociais e comprovou a sua inocência.

Com a repercussão dos inúmeros compartilhamentos, ele recebeu muitas mensagens de apoio, um bônus salarial e muitos carregadores de presente. A passageira foi banida para sempre do aplicativo.

“Obrigado por compartilharem o vídeo. Eu realmente estou agradecido por isso”, afirmou o motorista em novo vídeo. “Esse vídeo salvou a minha vida.”

“Exatamente por termos ao nosso alcance uma ferramenta tão poderosa, precisamos nos educar a usá-la e assim termos um ganho positivo”, afirma a comunicadora Núbia Siqueira. “Minha opinião não é para que você entre ou saia delas (redes sociais), mas que seja consciente do quanto elas podem influenciá-lo, em tudo.”

E a única maneira de saber se o que está lendo é verdade ou mentira é refletir seriamente e por conta própria antes de acreditar e compartilhar. Não espalhe informações sobre as quais não tem certeza. E, principalmente, lembre-se de que “nada há encoberto que não haja de ser manifesto; e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto” (na Bíblia em Marcos 4.22).

