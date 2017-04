Um dos conselhos mais poderosos da Bíblia

Home > Estudos Bíblicos

O sábio, diante de uma plateia, contou uma piada engraçadíssima. A multidão, envolvida pela habilidade do palestrante, gargalhou.

Assim que terminou a piada, ele voltou a contá-la. Desta vez, algumas pessoas riram, outras não.

A seguir, mais uma vez, o homem repetiu a piada. Ninguém mais achou graça.

Por volta da sexta vez em que o palestrante contava a mesma piada, na sequência, começaram os protestos para que ele parasse de falar. O público não aguentava mais ouvir a mesma história. Ele então indagou aos reclamantes:

“Eu não entendo. Eu repeti uma piada continuamente e vocês não aguentam mais ouvi-la; pararam de rir. Então, por que que vocês aguentam os problemas continuamente e seguem chorando diante deles?”

Diante do silêncio do público, ele prosseguiu:

“Se vocês não aguentam a repetição da mesma história, por que diante de um mesmo problema na sua vida as lágrimas continuam rolando e vocês não tomam a mesma atitude que vocês tomaram agora, de dizer que não querem mais ouvir isso, não querem mais falar nisso, não querem mais ver isso? Por que não dizem que querem virar a página?”

Parei de repetir a velha piada sem graça

A russa Nadezhda Zolotareva, de 65 anos, via os problemas repercutindo como ondas em sua vida, uma vez após a outra, e não sabia como seguir em frente. Passava a vida a se lamentar.

“Eu era uma pessoa muito preocupada”, conta ela. “Vivia com medo, insegura, ansiosa. Não sabia como me portar diante dos problemas familiares e emocionais.”

Como na história do sábio relatada acima, ela também precisou de um chacoalhão para refletir sobre o porquê de estar aguentando a vida toda os mesmos problemas e repetindo a mesma ladainha, sem tomar uma atitude verdadeira. No caso de Nadezhda, o chacoalhão veio com a leitura de "Nada a Perder", biografia do bispo Edir Macedo.

“Ao começar a ler a trilogia do bispo Macedo eu vi nele uma pessoa forte, que passou por muitos problemas e, muitos deles, parecidos com os meus. Isso me encorajou e mudei a minha maneira de ser e agir. Hoje sou uma pessoa segura, que aprendeu a usar a fé.”

Agindo contra o problema, em vez de chorar o seu retorno a cada dia, Nadezhda pôde ter forças para lutar contra e vencer os problemas.

O conselho bíblico

O bispo Edson Costa, que realiza as palestras do Congresso Para o Sucesso, explica que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, e nela está o mesmo conselho que o sábio utilizou:

“Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus”, afirma ela, em Filipenses 3.13,14.

“Ou seja: Só tem uma maneira de você prosseguir, só tem uma maneira de você seguir em frente: é você parar de ficar repetindo as mesmas coisas todos os dias”, orienta o bispo. “Você acorda de manhã repetindo que o seu casamento não presta. Você acorda cedo dizendo que o seu emprego não presta. Você vive dizendo que não gosta da sua aparência, do seu rosto, da sua maneira de falar. Você fica procurando 1.001 defeitos em você e em quem está à sua volta.”

Dessa maneira, jamais se livrará do problema e superará o os obstáculos impostos pela vida. “Vamos parar de repetir essa piada, meu amigo. Ela já perdeu a graça. Vamos levantar a cabeça, vamos sacudir essa poeira, vamos em frente. E eu tenho certeza de que Deus vai criar uma situação para as portas se abrirem e no futuro você fazer a diferença.”

