Pai e filho trocam tiros após discussão sobre quem levaria o cachorro para passear

Após uma discussão sobre quem levaria o cachorro da família para passear, pai e filho trocaram tiros e o filho, de 22 anos, morreu.

O caso aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos, na manhã do dia 9 de abril último, um domingo.

Em sua conta no Twitter, o porta-voz do Departamento de Polícia de Chicago, Anthony Guglielmi, confirmou o caso: “Foi uma briga entre pai e filho sobre quem levaria o cachorro para passear. Os dois atiraram um no outro”, postou Guglielmi.

Os dois foram socorridos e o filho faleceu já no hospital. O pai, de 43 anos, segue internado, em estado crítico de saúde.

Anúncio do Fim dos Tempos

Esse caso demonstra que o mundo como conhecemos está próximo de seu fim, como alerta a Bíblia: “O irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho; e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer.” Marcos 13.12

Diante das evidências de que o Fim dos Tempos se aproxima cada vez mais, o homem precisa se preparar imediatamente para o que acontecerá. Afinal, o próprio Senhor Jesus veio trazer a Salvação. Agora, é papel do homem optar por ela ou não.

Em seu blog pessoal, o bispo Edir Macedo explica que o Senhor Jesus veio recolher sobre Si os pecados de toda a humanidade para purificar o homem, mas é preciso que cada homem se converta para a Salvação se consolidar.

“Se eles morrerem sem a conversão, os seus pecados os acompanharão por toda a Eternidade. No Juízo Final serão condenados ao lago de fogo e enxofre e farão companhia a Satanás, aos demônios, ao inferno, ao anticristo, à besta, à morte e a todos os seres humanos cujos nomes não estão escritos no Livro da Vida”, ressalta o bispo.

