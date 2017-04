Haja luz pela vida financeira no Rio de Janeiro

Home > Notícias da Universal

No dia 10 de abril passado, o bispo Edson Costa – que realiza reuniões especiais no Templo de Salomão, em favor das pessoas que precisam de uma mudança na vida financeira – esteve na Universal de Del Castilho, no Rio de Janeiro, localizada na Avenida Dom Hélder Câmara, 4.242.

O encontro foi marcado por um forte clamor, durante o qual o bispo, em oração, determinou que houvesse luz na vida financeira de todos os presentes. “Haja luz no seu local de trabalho, haja luz nos seus pensamentos, haja luz nas suas mãos e em todo lugar que você tocar haja multiplicação”, disse.

O bispo destacou que os problemas financeiros fazem parte da vida da maioria da população, e o mercado oferece muitas maneiras para tentar solucionar essas dificuldades e prosperar. Porém, para se estabelecer financeiramente apenas uma é eficiente. E ela não é ensinada nos cursos de economia, mas adquirida quando se usa a fé inteligente.

Veja no vídeo abaixo o momento especial da oração:

Participe do Congresso Para o Sucesso, que todas as segundas-feiras tem reunido mais de 10 mil pessoas no Templo de Salomão, com um único objetivo: conquistar vitórias na vida financeira. Os horários das reuniões são às 7h, 10h, 12h, 15h, 18h30 e, especialmente, às 22h.

Nos outros templos da Universal você também pode participar da palestra para a vida financeira. Encontre uma Universal mais próxima de sua casa e informe-se sobre os horários. Acesse http://www.universal.org/enderecos/.