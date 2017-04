Voluntários da Universal levam conforto a quem perdeu pessoas queridas

Home > Ação Social

A morte é a lei natural da vida. Muitas pessoas já passaram, ou ainda vão passar, pela dor da perda de um ente querido, um amigo ou alguém do convívio. Num momento de profunda tristeza como esse, há quem se sinta totalmente perdido, sem direção.

Para amparar quem tanto precisa, frequentemente voluntários do projeto Consolador – um dos braços do grupo de Evangelização (EVG) da Universal – atuam em cemitérios, oferecendo apoio espiritual aos aflitos.

Recentemente, o grupo esteve no Cemitério Nossa Senhora das Graças, conhecido como Tanque do Anil, na Vila Operária, em Duque de Caixas, Rio de Janeiro, para amparar os familiares e amigos angustiados com a perda de pessoas queridas, levando uma palavra de conforto a eles.

Como funciona o grupo

“Nós vamos às capelas dos cemitérios e levamos uma palavra de consolo. Costumamos dizer que a perda é muito difícil, mas que ela (a pessoa que ficou) não está sozinha, e Deus está cuidado dela (leia na Bíblia João 14.16)”, explica o pastor Abraão Oliveira, coordenador do grupo em Duque de Caxias, que atualmente conta com 15 voluntários.

Ajudar quem precisa

“Normalmente, costumamos receber o comunicado do falecimento pelos familiares e amigos", diz o pastor. Mas, durante as visitas, outras pessoas também são auxiliadas, sempre numa aproximação cuidadosa e carinhosa. “Nós temos que ter um cuidado de chegar perto para oferecer uma oração. Eu costumo dizer que tem a hora certa. Procuramos saber se é filho, marido, esposa ou quem está ali, naquele momento. Explicamos que somos da Universal e que gostaríamos de fazer uma oração por eles. Perguntamos se a pessoa aceita."

Segundo o pastor, muitas vezes, a própria pessoa aflita reúne os demais falando sobre a presença do grupo Consolador. E, então, inicia-se a oração.

Se você precisa da presença de alguém do Grupo Consolador por causa da perda de alguém querido ou quer ser um voluntário desse ou de outros projetos da Universal, clique aqui, encontre o endereço de uma igreja mais próxima de sua casa e fale com o responsável.