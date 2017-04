UNP promove café da manhã em porta de presídio em Mato Grosso do Sul

Home > Ação Social

Voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) do estado de Mato Grosso do Sul estiveram, recentemente, na frente da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande (capital), realizando um café da manhã todo especial aos familiares dos encarcerados. Muitas dessas pessoas viajam horas para chegar até o local, sem comer absolutamente nada.

Enquanto os voluntários serviam o café da manhã, o pastor Paulo Amaral, atual responsável pelo grupo UNP no estado, transmitia uma mensagem de esperança, fé e fortalecimento a todos que ali estavam, ensinando-lhes o Verdadeiro e Único caminho para a transformação de vida: o Senhor Jesus.

Gratidão

Em meio aos familiares, os voluntários encontraram uma senhora que estava ali para visitar o filho, mas não tinha nada para levar a ele dentro da prisão. Normalmente, no dia de visitação, os familiares levam alguma guloseima especial ao ente querido que está preso, seja uma bolacha recheada ou um pão diferente, por exemplo. No entanto, especialmente naquele dia, aquela senhora não tinha absolutamente nada para oferecer ao filho.

Tudo mudou por causa da ação do grupo. "Ao se deparar com aquela mesa farta, além de tomar um belo café da manhã, ela ainda pôde levar ao filho diversos alimentos, o que a deixou muito feliz e grata”, comentou um dos voluntários.

