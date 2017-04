Leia a Bíblia em 1 ano - 102º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Levítico 16

1. E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos dois filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor.

2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra; porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório.

3. Com isto Arão entrará no santuário: com um novilho, para expiação do pecado, e um carneiro para holocausto.

4. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho; estas são vestes santas; por isso banhará a sua carne na água, e as vestirá.

5. E da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes para expiação do pecado e um carneiro para holocausto.

6. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele; e fará expiação por si e pela sua casa.

7. Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação.

8. E Arão lançará sortes sobre os dois bodes; uma pelo Senhor, e a outra pelo bode emissário.

9. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado.

10. Mas o bode, sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário.

11. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa; e degolará o novilho da sua expiação.

12. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu.

13. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra.

14. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental; e perante o propiciatório espargirá sete vezes do sangue com o seu dedo.

15. Depois degolará o bode, da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu; e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório.

16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados; e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias.

17. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo, e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel.

18. Então sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele; e tomará do sangue do novilho, e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor.

19. E daquele sangue espargirá sobre o altar, com o seu dedo, sete vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará.

20. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então fará chegar o bode vivo.

21. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniqüidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados; e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso.

22. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniqüidades deles à terra solitária; e deixará o bode no deserto.

23. Depois Arão virá à tenda da congregação, e despirá as vestes de linho, que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará.

24. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes; então sairá e preparará o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo.

25. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar.

26. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água; e depois entrará no arraial.

27. Mas o novilho da expiação, e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial; porém as suas peles, a sua carne, e o seu esterco queimarão com fogo.

28. E aquele que os queimar lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água; e depois entrará no arraial.

29. E isto vos será por estatuto perpétuo: no sétimo mês, aos dez do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis nem o natural nem o estrangeiro que peregrina entre vós.

30. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos; e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor.

31. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas; isto é estatuto perpétuo.

32. E o sacerdote, que for ungido, e que for sagrado, para administrar o sacerdócio, no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas;

33. Assim fará expiação pelo santo santuário; também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar; semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação.

34. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés.

Salmos 19

1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos.

2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite.

3. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz.

4. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol,

5. O qual é como um noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói, a correr o seu caminho.

6. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até à outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor.

7. A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos símplices.

8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração; o mandamento do Senhor é puro, e ilumina os olhos.

9. O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente; os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente.

10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino; e mais doces do que o mel e o licor dos favos.

11. Também por eles é admoestado o teu ser vo; e em os guardar há grande recompensa.

12. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos.

13. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero, e ficarei limpo de grande transgressão.

14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, Rocha minha e Redentor meu!

Provérbios 30

1. Palavras de Agur, filho de Jaque, o masaíta, que proferiu este homem a Itiel, a Itiel e a Ucal:

2. Na verdade eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho o conhecimento de homem.

3. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo.

4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes?

5. Toda a Palavra de Deus é pura; escudo é para os que confiam nele.

6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso.

7. Duas coisas te pedi; não mas negues, antes que morra:

8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; mantém-me do pão da minha porção de costume;

9. Para que, porventura, estando farto não te negue, e venha a dizer: Quem é o Senhor? ou que, empobrecendo, não venha a furtar, e tome o nome de Deus em vão.

10. Não acuses o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques o culpado.

11. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai, e que não bendiz a sua mãe.

12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia.

13. Há uma geração cujos olhos são altivos, e as suas pálpebras são sempre levantadas.

14. Há uma geração cujos dentes são espadas, e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos, e os necessitados dentre os homens.

15. A sanguessuga tem duas filhas: Dá e Dá. Estas três coisas nunca se fartam; e com a quarta, nunca dizem: Basta!

16. A sepultura; a madre estéril; a terra que não se farta de água; e o fogo; nunca dizem: Basta!

17. Os olhos que zombam do pai, ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão.

18. Estas três coisas me maravilham; e quatro há que não conheço:

19. O caminho da águia no ar; o caminho da cobra na penha; o caminho do navio no meio do mar; e o caminho do homem com uma virgem.

20. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa a sua boca e diz: Não fiz nada de mal!

21. Por três coisas se alvoroça a terra; e por quatro que não pode suportar:

22. Pelo servo, quando reina; e pelo tolo, quando vive na fartura;

23. Pela mulher odiosa, quando é casada; e pela serva, quando fica herdeira da sua senhora.

24. Estas quatro coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria:

25. As formigas não são um povo forte; todavia no verão preparam a sua comida;

26. Os coelhos são um povo débil; e contudo, põem a sua casa na rocha;

27. Os gafanhotos não têm rei; e contudo todos saem, e em bandos se repartem;

28. A aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis.

29. Estes três têm um bom andar, e quatro passeiam airosamente;

30. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada;

31. O galgo; o bode também; e o rei a quem não se pode resistir.

32. Se procedeste loucamente, exaltandote, e se planejaste o mal, leva a mão à boca;

33. Porque o mexer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue; assim o forçar da ira produz contenda.

O que você aprendeu com a leitura de hoje? Deixe o seu comentário.

Continue firme para ler a Bíblia em 1 ano, aqui no Universal.org.

Acompanhe a leitura do 101º dia clicando aqui.

Acompanhe a leitura do 103º dia clicando aqui.

Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã.