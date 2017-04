Justiça: um direito dos servos

Home > Notícias da Universal

"A justiça é o quesito mais importante da vida humana", destacou o bispo Edir Macedo durante Palavra Amiga, transmitida diariamente pela Rede Aleluia de rádio (99.3 FM). O próprio Senhor Jesus afirmou aos Seus seguidores e discípulos: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos." Mateus 5.6

Deus promete fazer justiça ao Seu povo.

A Bíblia Sagrada ensina que o trono de Deus é feito de justiça, sendo assim, se você tem servido a Deus, mas tem sido injustiçado, penalizado pela vida, pelo inferno, terá o direito de colocar a sua causa diante do trono do Altíssimo, o Deus-Pai, e o Deus-Filho, que é o seu Advogado, é quem irá lhe defender. “Quem serve ao Senhor Jesus terá o direito de pedir ao Pai, em nome do Deus-Filho, o seu Advogado, seu Intercessor, para defender a sua causa. Será que Ele vai perder?” – questionou o bispo.

Claro que não. Jesus ganha todas as causas que advoga pelos Seus servos, tendo em vista que deu a própria vida em favor deles.

Se a sua causa é justa, certamente o Justo Juiz lhe dará ganho. Ninguém ficará de fora da ação da justiça do próprio Deus:

“Por isso estão diante do trono de Deus, e O servem de dia e de noite no seu templo; e Aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a Sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede; nem sol nem chama alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida; e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima.” Apocalipse 7.15-17

Cedo ou tarde esse dia vai acontecer. Mas, enquanto não acontecer, nós iremos apresentar a Deus as nossas causas, o nosso clamor e o nosso sacrifício. Porque as vestes dos servos de Deus são branqueadas no sangue do Cordeiro. E, para que as nossas vestes estivessem brancas, o Senhor Jesus teve de sacrificar a vida dEle. Da mesma forma, aqueles que servem ao Senhor Jesus sabem que também têm de sacrificar as suas vidas dia após dia, conforme Ele mesmo determinou:

“ E dizia a todos: Se alguém quer vir após Mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-Me.” Lucas 9.23

O sacrifício é inerente àqueles que servem ao Senhor Jesus. Enquanto estivermos neste mundo, teremos que sacrificar para tomar posse das promessas de Deus.

Por isso a Universal em todo o mundo estará, no próximo dia 16 de abril, buscando, por meio da "Campanha da Justiça", aquilo que Ele tem prometido em Sua Palavra. “Neste dia a Universal de todo o planeta estará se apresentando diante do trono branco, diante do Cordeiro de Deus, trajando vestes brancas. Todas as nações, tribos, povos e línguas estarão diante do trono do Altíssimo, invocando, clamando por aquilo que Deus é: Justiça”, declarou o bispo.

(*) Texto baseado na Palavra Amiga do bispo Macedo